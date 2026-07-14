To już oficjalne! Mistrz Polski przenosi się do beniaminka Ekstraklasy

Wieczysta Kraków dokonała historycznej rzeczy - w ostatnich trzech sezonach zanotowała trzy awanse i zameldowała się w Ekstraklasie. Na tym poziomie jeszcze nigdy nie grała. Nie zamierza jednak walczyć tylko o utrzymanie, a chce sprawić sensację i kto wie, może zameldować się na podium ligi. Do tego potrzebny jest silny i jakościowy skład. Klub przeprowadził już wiele transferów. Sprowadzono m.in. Bena Ledermana, Tobiasa Christensena czy Matusa Vojtko. We wtorkowy poranek działacze ogłosili kolejny transfer. I to nie byle jaki!

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Hit transferowy stał się faktem! Antonio Milić nowym piłkarzem Wieczystej Kraków

"Antonio Milić został nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków. Chorwacki środkowy obrońca dołącza do naszego zespołu po zakończeniu pięcioletniego pobytu w Lechu Poznań" - poinformował małopolski klub w oficjalnym komunikacie. Doszło do transferu wewnątrz Ekstraklasy. Milić był jednym z kluczowych elementów układanki Nielsa Frederiksena. Z drużyną z Poznania aż trzykrotnie wygrał ligę. Teraz o kolejne cele powalczy z Wieczystą.

"Transfer Antonio Milicia oznacza pozyskanie zawodnika z dużym doświadczeniem na poziomie PKO BP Ekstraklasy i wzmocnienie linii obronnej naszej Drużyny" - podkreślili działacze. Jak długo Chorwat pozostanie w barwach krakowskiej ekipy? "Defensor podpisał kontrakt na dwa lata z możliwością przedłużenia o rok" - czytamy.

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Milić może pochwalić się dość bogatym CV. Grał m.in. w Hiszpanii czy w Belgii. Najwięcej meczów rozegrał w Ekstraklasie, bo aż 139, w których zdobył osiem bramek i siedem asyst, wszystkie w barwach Lecha. Pod koniec czerwca poznaniacy poinformowali o rozstaniu.

- Odchodzi od nas zawodnik utytułowany, który był przy wszystkich naszych ostatnich sukcesach. Dziś się rozstajemy, takie jest piłkarskie życie, zdecydowaliśmy o pójściu inną drogą. Toni będzie jednak zawsze niezwykle mile widziany na Bułgarskiej - mówił Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha. Wieczysta Kraków będzie drugim polskim pracodawcą Milicia. Pozostanie nad Wisłą na dłużej.