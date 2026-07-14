W cieniu mistrzostw świata zbliża się finisz przygotowań do nowego sezonu klubowego. Na starcie rozgrywek Legia Warszawa będzie musiała sobie radzić bez Antonio Colaka. Kiedy Chorwat w końcówce sparingu z Hapoelem Beer Szewa zderzył się z bramkarzem drużyny przeciwnej, to od razu było jasne, że doszło do poważnego urazu. Wszystko dlatego, iż na jego głowie momentalnie pojawiła się opuchlizna.

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Papszun przewidywał operację. Legia potwierdziła złe wieści

- Jeśli chodzi o Antonio Colaka, to zderzył się z bramkarzem we wcześniejszym sparingu. Ma pęknięcie kości jarzmowej i chyba będzie to zmierzało w kierunku operacji. Niestety, to uroki sparingów - mówił jeszcze w piątek trener Marek Papszun, cytowany przez portal Legia.Net.

We wtorek natomiast Legia Warszawa wydała oficjalny komunikat ws. stanu zdrowia Colaka. Potwierdzono złe informacje na temat operacji.

"Badania diagnostyczne Antonio Colaka potwierdziły uraz twarzoczaszki wymagający leczenia operacyjnego. Zabieg został zaplanowany w najbliższych dniach. Przewidujemy kilkutygodniową przerwę od treningów naszego napastnika. Dokładny termin powrotu do gry będzie uzależniony od przebiegu leczenia i procesu gojenia" - czytamy w mediach społecznościowych warszawskiego klubu.

Colak został piłkarzem Legii na początku września 2025 roku. Przeszedł do "Wojskowych" ze Spezii Calcio. Dotychczas rozegrał w ekipie z Łazienkowskiej 20 spotkań, w których strzelił cztery gole.

Nowy sezon PKO Ekstraklasy Legia rozpocznie od meczu z Pogonią Szczecin. Ten pojedynek zaplanowano na piątek (24 lipca) na godzinę 20:30.