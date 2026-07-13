4:3 dla Widzewa! Mariusz Fornalczyk pokazał, co potrafi

Widzew Łódź chce uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu i zamiast bić się o utrzymanie, grać o europejskie puchary. Do klubu zarządzanego przez Roberta Dobrzyckiego póki co trafili Karol Świderski oraz Mario Garcia, którzy mają zagwarantować odpowiednią jakość na pozycjach napastnika i lewego obrońcy. I choć transfer reprezentanta Polski robi wrażenie, to jak na razie jednak nie jest to tak spektakularne okno transferowe, jak to zimowe - przynajmniej pod kątem kwot wydanych na piłkarzy.

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Festiwal goli i błędów w meczu Widzewa. Błysnęło dwóch skrzydłowych

Niemniej jednak Łodzianie zamierzają osiągnąć stabilizację. Projekt wciąż będzie zarządzany przez trenera Aleksandara Vukovicia, pod którego wodzą piłkarze Widzewa przygotowywali się do kolejnych rozgrywek w Austrii. Po bezbramkowym remisie z Dunajską Stredą i wygraną 2:0 nad Besiktasem przyszedł czas na zwieńczenie okresu przygotowawczego sparingiem z trzecioligowym FC Marchfeld Donauauen.

W 9. minucie bliski zdobycia bramki na 1:0 był Ricardo Visus, jednak po dośrodkowaniu Świderskiego z rzutu rożnego niecelnie uderzył głową. Niewykorzystane sytuacje się mszczą, więc już dwie minuty później na prowadzenie wyszli Austriacy. Po błędzie Carlosa Isaaca w obronie strzał w samo okienko bramki posłał Mateo Zetić.

"Widzewiacy" szukali okazji do wyrównania, a niezwykle aktywny był duet skrzydłowych - Osman Bukari i Mariusz Fornalczyk. W 19. minucie po indywidualnej akcji i dośrodkowaniu Ghańczyka, Polak uderzał nożycami, jednak nie trafił w bramkę. 30. minuta jednak w końcu przyniosła gola na 1:1, a w roli głównej znów byli Bukari i Fornalczyk. Tym razem "Fornal" uderzeniem głową pokonał Belmina Jeciragicia.

Przed przerwą raz jeszcze ghańsko-polski duet dał się we znaki austriackiemu trzecioligowcowi. Bukari wyszedł sam na sam z bramkarzem, ale postanowił dograć do wbiegającego Fornalczyka. Ten skierował piłkę do pustej bramki i ustalił wynik pierwszej części spotkania.

Po przerwie Vuković dokonał siedmiu zmian i postawił na dwóch napastników - Andiego Zeqiriego oraz Pape Meissę Ba. Krótko po zmianie stron Szwajcar wpisał się na listę strzelców po podaniu od Samuela Akere. Po chwili jednak kontakt złapali Austriacy. Lindon Selahi sfaulował rywala w polu karnym, a do siatki z jedenastu metrów trafił Nicolas Meister.

W 72. minucie zrobiło się 3:3, gdyż błąd Kuby Nawrockiego wykorzystał Zoran Mihailović. 19-latek szybko się zrehabilitował, gdyż po dwóch minutach udało mu się zanotować ładną asystę przy bramce Kamila Cybulskiego. To trafienie ustaliło wynik meczu, choć duża w tym zasługa Veljko Ilicia i Juljana Shehu, którzy ratowali Widzew przed stratą gola na 4:4.

"Widzewiacy" wracają do Łodzi, gdzie w niedzielę rozegrają mecz towarzyski z Puszczą Niepołomice. Pierwszy mecz ligowy podopieczni Aleksandara Vukovicia rozegrają 26 lipca, a ich rywalem przed własną publicznością będzie przechodzący przebudowę kadry Motor Lublin, w którym debiutować na ławce trenerskiej będzie Mariusz Misiura.

Widzew Łódź 4:3 FC Marchfeld Donauauen (30', 42' Fornalczyk, 51' Zeqiri, 74' Cybulski - 11' Zetić, 53' Meister (k.), 72' Mihailović)

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