Media: To on zostanie napastnikiem Wisły. "Dekadę temu trafił do szkółki Barcelony"

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Piłkarze Białej Gwiazdy zapewnili sobie bezpośredni awans do elity po meczu 32. kolejki z Chrobrym Głogów. Ten mecz zakończył się triumfem podopiecznych Mariusza Jopa 2:0. Teraz klub chce się wzmocnić przed nowym sezonem, co zapowiedział sam Jarosław Królewski. "Naszym celem na kolejny sezon jest spokojne utrzymanie się w lidze i ponowne poczucie pełnej pewności Ekstraklasie - zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy, jak Ekstraklasa zmieniała się i rozwijała w ostatnich latach pod kątem jakości gry, taktyki oraz przygotowania fizycznego" - napisał w social mediach.

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Do Wisły Kraków we wtorek trafi napastnik. Wiadomo, o kim mowa

Klub wzmocnili już m.in. Marcel Łubik, który został wypożyczony z Augsburga, Elie Youan, który przeszedł z Hibernian i Maxence Maisonneuve - były zawodnik RAAL La Louviere. Od jakiegoś czasu mówiło się, że klub chce sprowadzić napastnika. W końcówce sezonu Biała Gwiazda musiała sobie radzić bez Angela Rodado, który doznał kontuzji barku.

Na temat planów głos zabrał również sam Jarosław Królewski. Właściciel Wisły Kraków został zapytany o napastnika w serwisie X. "Napastnik przylatuje we wtorek" - odpisał.

Teraz Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl zdradził, o kogo chodzi. "Według naszych informacji karierę w Krakowie kontynuował będzie Jeremy Guillemenot. Szwajcar dekadę temu trafił nawet do szkółki FC Barcelony" - poinformował.

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"Jutro napastnik zjawi się w Polsce i przejdzie testy medyczne. Do Krakowa trafi na zasadzie wolnego transferu" - dodał.

Ostatnio występował w Servette FC, skąd trafił do młodzieżówki FC Barcelony, ale wraz z końcem czerwca zakończył się mu kontrakt. Wcześniej grał dla ST. Gallen, Rapidu Wiedeń i CE Sabadell. Aktualnie 28-latek jest wyceniany na 400 tys. euro.