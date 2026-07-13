Wieczysta Kraków wzmacnia się przed pierwszym sezonem w Ekstraklasie. Klub sprowadził już m.in. Bena Ledermana, Tobiasa Christensena, Matusa Vojtko, Duje Dujmovicia i Christophera Lungoyi'ego. Ponadto z klubem pożegnali się Jacek Góralski, Carlitos czy Michał Pazdan.

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Wieczysta ogłosiła transfer. "To kolejny element budowy zespołu przed historycznym sezonem"

Klub potrzebował wzmocnień na bramce - w klubie pozostał 21-letni Antoni Mikułko, który bronił w poprzednim sezonie i 19-letni Antoni Kustra. Teraz Wieczysta Kraków ogłosiła zakontraktowanie bramkarza.

"Nikola Cavlina został nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków. Kolejny transfer przed rozpoczęciem sezonu Ekstraklasy. 24-letni bramkarz trafił do naszego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu z Dinama Zagrzeb" - czytamy w komunikacie.

"Pozyskanie Nikoli Cavliny to kolejny element budowy zespołu przed historycznym sezonem Wieczystej w PKO BP Ekstraklasie" - dodano.

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Cavlina ma 24 lata i mierzy 192 cm wzrostu. Jest wychowankiem Dinama Zagrzeb, ale nie przebił się w pierwszej drużynie. W ostatnich sezonach był wypożyczany do Como i NK Osijek. W 2022 roku przeniósł się z drugiej drużyny do Lokomotivu Zagrzeb, ale po dwóch latach został wykupiony przez Dinamo za 750 tys. euro.

"Cavlina jest bramkarzem dobrze czującym się zarówno na linii, jak i w grze na przedpolu. Dzięki swoim warunkom fizycznym może dominować w polu karnym, a szkolenie w akademii Dinama pozwoliło mu rozwinąć również umiejętność dobrej gry nogami. Mimo młodego wieku ma już za sobą występy na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Chorwacji oraz doświadczenie zdobywane w silnych zagranicznych klubach" - podkreśla Wieczysta w komunikacie.

Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 750 tys. euro.