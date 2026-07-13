Legia poluje na uczestnika mundialu. "Największe zainteresowanie"

Twa trzęsienie Ziemi w Legii Warszawa. Z klubem pożegnali się już m.in. Artur Jędrzejczyk, Juergen Elitim, Patryk Kun, Jean-Pierre Nsame, Radovan Pankov, Kacper Tobiasz czy Kacper Urbański. Do klubu trafili już Ivan Brkić, Zoran Arsenić, Łukasz Zjawiński, Robert Deziel Jr. czy Michal Sevcik, który został wypożyczony ze Sparty Praga.

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Legia chce sprowadzić napastnika. Jest zainteresowanie uczestnikiem mundialu

Teraz Legia przygotowuje się do nadchodzącego sezonu. W ostatnim pojedynku z AS Trencin podopieczni Marka Papszuna wygrali 1:0, a jedynego gola strzelił Mileta Rajović, który wykorzystał rzut karny. Po tym meczu szkoleniowiec Legii Warszawa przyznał, że martwi go nieskuteczność jego piłkarzy.

Coś trzeba z tym zrobić. Teraz pojawiły się doniesienia, że Legia Warszawa wyraziła zainteresowanie kolejnym napastnikiem. Według doniesień Jan Dockala tym zawodnikiem jest Tomas Chory ze Slavii Praga.

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"Największe zainteresowanie Tomasem Chorym nadal wykazuje Legia Warszawa, ale coraz bardziej realne wydaje się pozostanie w Slavii" - czytamy.

31-latek jest wyceniany na 2,7 mln euro. Do Slavii Praga trafił w 2024 roku z Viktorii Pilzno za trzy miliony euro.

W minionym sezonie Chory rozegrał 33 spotkania, w których strzelił 17 goli i dołożył sześciu asyst. To zaowocowało powołaniem na mistrzostwa świata. W pierwszym meczu przeciwko Korei Południowej Czech rozegrał 26 minut. W drugim starciu przeciwko RPA nie wystąpił, a w ostatnim pojedynku z Meksykiem pojawił się na trzy minuty.