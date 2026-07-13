Z Lecha do Wieczystej! Hit transferowy w Ekstraklasie

Wieczysta Kraków zbroi się przed pierwszym w historii klubu sezonem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Awans do Ekstraklasy został wywalczony po barażach, w których podopieczni Kazimierza Moskala pokonali Polonię Warszawa i Chrobrego Głogów.

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Drużyna przechodzi prawdziwą rewolucję. Odeszło dwunastu zawodników - m.in. Carlitos, Jacek Góralski, Rafał Pietrzak, Maciej Gajos czy Michał Pazdan. W ich miejsce wiceprezes ds. sportowych, Sławomir Peszko, ściągnął już pięciu piłkarzy. Część z nich jest dobrze znana na krajowym podwórku, gdyż barwy Wieczystej przywdziali Ben Lederman (niegdyś Raków Częstochowa) czy Matus Vojtko (ostatnio Lechia Gdańsk).

Hit transferowy w Ekstraklasie!

Teraz jednak przyszedł czas na prawdziwą transferową bombę. Jak podaje Mateusz Miga, dziennikarz TVP Sport, nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków ma zostać Antonio Milic. Chorwat od stycznia 2021 roku był podstawowym obrońcą Lecha Poznań, rozgrywając w Kolejorzu 179 spotkań. W sezonach 2021/22, 2024/25 i 2025/26 32-latek świętował zdobycie mistrzostwa Polski.

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Przygoda Milicia przy Bułgarskiej dobiegła jednak końca. - Był to jeden z liderów w naszej szatni, a także na boisku, gdzie dawał ogromne doświadczenie szczególnie w grze defensywnej - mówił na jego temat dyrektor sportowy Lecha, Tomasz Rząsa. Teraz trzykrotny reprezentant Chorwacji przechodzi testy medyczne, a po ich przejściu podpisze kontrakt z Wieczystą do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wieczysta Kraków ściąga mistrza Polski

Potwierdziły się tym samym informacje sprzed kilku tygodni dotyczące zainteresowania Miliciem ze strony krakowskiego beniaminka. Chorwat miał jednak czekać na lukratywne oferty z Bliskiego Wschodu. Okazało się jednak, że 32-latek nie opuści Ekstraklasy i już niebawem podpisze kontrakt z Wieczystą.

W swoim ekstraklasowym debiucie Wieczysta zmierzy się z Radomiakiem Radom. Lech Poznań natomiast sezon rozpocznie już w tym tygodniu. 16 lipca na stadionie przy ul. Bułgarskiej odbędzie się mecz o Superpuchar Polski. Mistrz zmierzy się z wicemistrzem i zdobywcą krajowego pucharu - Górnikiem Zabrze.