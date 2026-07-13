Media: Klub Ekstraklasy sprowadza 35-krotnego reprezentanta kraju

Podczas gdy za oceanem powoli dobiegają końca rozgrywki mundialowe, kluby występujące na co dzień w Ekstraklasie dopinają ostatnie wzmocnienia transferowe tuż przed startem rozgrywek, choć formalnie letnie okno transferowe w naszym kraju kończy się 9 września. Niemniej jednak, 24 lipca do gry wraca PKO BP Ekstraklasa, wobec czego dla wielu zespołów wszystko musi być dopięte na ostatni guzik przed rozpoczęciem pierwszej rundy rywalizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media: 35-krotny reprezentant Komorów w Motorze Lublin

Nie inaczej jest także w Lublinie, gdzie tamtejszy Motor szuka wzmocnień, by pewnie utrzymać się w ligowym bycie na zakończenie kampanii 2026/27. Według informacji przekazanych przez "Przegląd Sportowy Onet" pomóc ma w tym defensywny pomocnik, występujący w minionych rozgrywkach w cypryjskim Arisie Limassol, Yacine Bourhane.

27-latek urodzony w Noisy-le-Grand na przedmieściach Paryża jest 35-krotnym reprezentantem Komorów. W sezonie 2025/26 28-krotnie pojawiał się na murawie w barwach cypryjskiego klubu. Choć na wyspie podpisał dwuletni kontrakt, obydwie strony doszły do porozumienia w kwestii zakończenia współpracy po roku czasu. Powodem miało być niedostateczne zadowolenie grą piłkarza przez włodarzy klubu, którzy oczekiwali większej efektywności z jego strony w ofensywie. Warto dodać, iż we wszystkich rozrywkach zanotował on jedynie dwie asysty.

Bourhane ma pojawić się jeszcze dziś w Lublinie, gdzie przejdzie testy medyczne. W swojej piłkarskiej karierze występował w takich klubach jak m.in. Chamois Niortais, Go Ahead Eagles czy Esbjerg fB.

Yacine Bourhane załata dziurę?

Lublinianie po odejściu Seriego Samperema oraz Jakuba Łabojko szukali wzmocnienia na pozycji defensywnego pomocnika. Mierzący 190 centymetrów wzrostu reprezentant Komorów ma być lekarstwem na tej pozycji, zwłaszcza że w ostatnim czasie awaryjnie w tej roli oglądaliśmy środkowego obrońcę - Paskala Meyera. Transfer Svena Kohlera z Grasshoppers Zurych nie doszedł do skutku w obliczu przeciągających się w nieskończoność rozmów.

Przypomnijmy, że do rozgrywek Ekstraklasy zespół przygotowuje się pod okiem nowego trenera. Właściciel klubu Zbigniew Jakubas po dwóch latach współpracy podziękował Mateuszowi Stolarskiemu, a w jego miejsce zakontraktował byłego opiekuna Wisły Płock, Mariusza Misiurę.

W pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź. To spotkanie odbędzie się w niedzielę, 24 lipca o godzinie 17:30. W ubiegłym sezonie zespół z Lublina zakończył ligowe rozgrywki na 12. miejscu z dorobkiem 43 punktów.