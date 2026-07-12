Papszun ma asa w rękawie. To może być gwiazda Legii. "On musi grać"

Dla fanów Legii ostatni sezon ligowy był jak z najczarniejszego koszmaru. Stołeczna drużyna musiała walczyć o uniknięcie spadku, co było pokłosiem fatalnej formy drużyny w rundzie jesiennej. W połowie grudnia 2025 roku stery zespołu objął Marek Papszun.

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Żewłakow nową gwiazdą Legii?

Ostatecznie 15-krotni mistrzowie Polski zajęli dobre, szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, zaledwie o punkt przegrywając walkę o eliminacje Ligi Konferencji w sezonie 2026/27. Oczko wyżej uplasowali się zawodnicy GKS-u Katowice.

- Mecz Pogoni z GKS-em? Oglądaliśmy w trakcie spotkania, co się działo. Miałem złe przeczucia, jak bramka nie została uznana. Przy wyniku 0:1, drużynie z Katowic wystarczył tylko jeden gol do 5. miejsca. Było widać spore rozczarowanie po wszystkich, to zrozumiałe, bo byliśmy o krok o niesamowitej rzeczy i wejścia do europejskich pucharów rzutem na taśmę. Nie wyszło, nie wszystko zależało od nas. Zrobiliśmy swoją robotę, wygraliśmy zdecydowanie, dobrze graliśmy. Jestem z tego zadowolony i dumny z drużyny, jak sobie poradziła w trudnej sytuacji. Jest niedosyt i dobrze - jesteśmy ambitnymi ludźmi i tak to powinno wyglądać. Radość w szatni była najmniejszą z ośmiu wygranych wiosną - przyznał Marek Papszun po ostatniej ligowej kolejce.

Przed kolejnymi rozgrywkami zespół Legii opuściło wielu piłkarzy m.in. Juergen Elitim, Patryk Kun, Radovan Pankov, Kacper Tobiasz czy Kacper Urbański. Artur Jędrzejczyk także odszedł z klubu, na przestrzeni wielu lat rozgrywając 419 meczów w barwach stołecznego klubu, zdobywając z nim aż czternaście trofeów.

Od zmian nie były wolne także stanowiska działaczy. Michała Żewłakowa na stanowisku dyrektora sportowego zastąpił Fredi Bobić, wcześniej zaś, od 1 stycznia 2026 roku, zarządzanie klubem z rąk Dariusza Mioduskiego przejął Marcin Herra.

Obecnie Legia szlifuje formę przed startem nowego sezonu. Tymczasem na portalu "Meczyki" Łukasz Olkowicz wskazał przyszłą wielką gwiazdę zespołu.

- Jestem "team Kuba Żewłakow". On musi grać. To zawodnik ponadprzeciętny, jeśli chodzi o umiejętności. On nie wygląda jak polski piłkarz. Piłka mu nie przeszkadza - zaznaczył dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Onet. Prywatnie 19-latek jest synem zwolnionego Michała Żewłakowa.

19-letni Żewłakow zanotował już kilkanaście występów w pierwszej drużynie Legii, ale do tej pory były to głównie kilku-kilkunastominutowe epizody. Największą szansę dostał pod koniec sezonu, gdy zagrał 61 minut w meczu z Lechią Gdańsk (2:1) i 70 minut w starciu z Motorem Lublin (4:0).

W pierwszym meczu nowego sezonu Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Początek 24 lipca o godzinie 20.30.