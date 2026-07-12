Wieczysta Kraków zbroi się na Ekstraklasę. Moskal nie ma wątpliwości

Wieczysta Kraków ma w swojej kadrze klasowych piłkarzy, którzy potrafią zrobić różnicę. Podopieczni Kazimierza Moskala zajęli trzecie miejsce w Betclic I lidze z dorobkiem 57 punktów i musieli walczyć o awans w barażach. W półfinale pokonała Polonię Warszawa 3:2, a w finale rozprawiła się z Chrobrym Głogów, wygrywając 2:1.

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Moskal zapowiada transfery. "Jakieś nowe nazwiska jeszcze się pojawią"

Wojciech Kwiecień, właściciel klubu, nie chce, by Wieczysta walczyła o utrzymanie. Dlatego też aktywnie działa na rynku transferowym.

Do drużyny dołączyło już pięciu nowych piłkarzy - Tobias Christensen, Christopher Lungoyi, Matus Vojtko, Ben Lederman i Duje Dujmović. Kolejne wzmocnienia zapowiedział trener Kazimierz Moskal.

- Myślę, że na pewno ktoś dojdzie, ale czy będzie to ten moment, że od razu do jedenastki, to nie wiem. Musimy wiedzieć, w jakim momencie przygotowań będzie ten zawodnik, czy on trenował z jakimś zespołem, czy przyjedzie niegotowy. Jestem przekonany, że jakieś nowe nazwiska jeszcze się pojawią - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Z drużyną są łączeni obecnie m.in. Vladislav Banuta (Dynamo Kijów), Nikola Cavlina (Dinamo Zagrzeb) oraz Antonio Milić (były piłkarz Lecha, obecnie bez klubu).

Wieczysta wróciła już do Polski po obozie przygotowawczym w Austrii. Bazą klubu było miasto Krems an der Donau.

Historyczny sezon w PKO Ekstraklasie podopieczni Kazimierza Moskala rozpoczną od potyczki wyjazdowej z Radomiakiem Radom. To spotkanie odbędzie się 24 lipca o godz. 18:00.