Wrócił z Włoch i mówi o różnicy w szkoleniu. "W Polsce wygląda to lepiej"

Wiktor Staszak rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu z Wisły Kraków do drużyny młodzieżowej Lecce. We Włoszech rozegrał 15 meczów ligowych oraz jeden pucharowy (łącznie 1291 minut, bez gola i asysty), a kilkumiesięczny pobyt pozwolił mu wyciągnąć pewne wnioski dotyczące sytuacji i przygotowania młodych piłkarzy w obu krajach.

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Sama decyzja o tymczasowych przenosinach na Półwysep Apeniński okazała się słuszna. - Na pewno był to bardzo dobry okres i cenne doświadczenie. Dużo wyniosłem z tego wyjazdu. Wróciłem lepszym zawodnikiem i myślę, że także lepszym człowiekiem. Bardzo się cieszę z powrotu i zobaczymy, co przyniesie nowy sezon - ocenił 19-latek w rozmowie z portalem Goal.pl.

Polska i Włochy wydają się być dwoma różnymi piłkarskimi światami. Czy Staszak tak to postrzega? - Na pewno są spore różnice, zarówno w treningu, jak i samej grze - zaczął. Potem skupił się na sytuacji piłkarzy dopiero aspirujących do gry seniorskiej.

- Jeśli chodzi o rozwój młodego zawodnika, osobiście uważam, że w Polsce wygląda to lepiej. Ogólnie we Włoszech nacisk jest bardziej położony na wynik i wygrywanie meczów. Tymczasem w Polsce mamy więcej treningów typowo rozwojowych i pozycyjnych. Dzięki temu młody zawodnik może się lepiej rozwijać - wytłumaczył. Przy tym zaznaczył, że doświadczenia z Włoch uważa za "bardzo wartościowe".

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Czy gdyby młody pomocnik mógł jeszcze raz zdecydować o wyjeździe do Lecce, wykonałby taki krok? - Podjąłbym dokładnie taką samą decyzję - wyznał. Według niego po prostu w pewnych aspektach polska piłka nie ma się czego wstydzić na tle kraju uznawanego za futbolową potęgę (mimo braku awansu na trzy ostatnie mundiale Włochom udało się zdobyć mistrzostwo Europy pięć lat temu).

- Chodziło mi jedynie o to, że pod względem treningowym rozwój młodych zawodników w Polsce wygląda bardzo dobrze. We Włoszech nacisk był głównie na taktykę i realizację założeń meczowych. W Polsce jest więcej różnorodnych form treningowych, które pomagają młodym piłkarzom się rozwijać - dodał.

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Wiktor Staszak do tej pory zagrał cztery mecze w pierwszej drużynie Wisły Kraków (bez gola i asysty), ponadto grał w rezerwach. Wcześniej występował w KKS-ie Kalisz, tam zaliczył 55 występów i dwie asysty.