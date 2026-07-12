Syn legendy zagra w Jagiellonii Białystok! Jest potwierdzenie

W ostatnich dniach mówiło się o tym, że Jagiellonia Białystok zakontraktuje nowego piłkarza. Do "Dumy Podlasia" trafił Rodrigo Conceicao. To syn Sergio Conceicao, bardzo dobrego przed laty zawodnika, a obecnie trenera. Cała rodzina jest mocno związana z futbolem, a na boiskach możemy oglądać braci Rodrigo. Najbardziej znany, Francisco, jest graczem Juventusu. Sergio występuje w AEL Limassol, a Moises gra w Amarante FC.

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Conceicao nową gwiazdą Jagiellonii? "Jestem pewien, że adaptacja będzie łatwa"

Nowy nabytek Jagiellonii podpisał z klubem kontrakt do końca sezonu 2027/28. Ostatnio występował w Tondeli, która spadła z ligi portugalskiej. W ośmiu meczach grał pod wodzą Goncalo Feio, szkoleniowca dobrze znanego z prowadzenia polskich zespołów.

Rodrigo Conceicao występował w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii od U-16 do U-21. W swojej ojczyźnie poza grą w Tondeli, bronił barw FC Porto i Moreirense. Ma też swoim CV niespełna dwuletni epizod w szwajcarskim FC Zurich.

W Jagiellonii liczą na to, że świetnie wpasuje się do zespołu, bo w drużynie jest wielu przedstawicieli Półwyspu Iberyjskiego.

- Obecność osób z mojego kraju w klubie może ułatwić proces adaptacji. Do tego można dodać, że grałem z Bernardo Vitalem w młodzieżowej reprezentacji. Obecność ludzi z kraju w klubie jest zawsze dobra i jestem pewien, że adaptacja będzie łatwa. Usłyszałem wiele dobrego o kolegach z drużyny i myślę, że będzie dobrze - powiedział Conceicao dla mediów klubowych.

Dużym atutem nowego nabytku "Jagi" jest jego uniwersalność. Conceicao może bowiem grać nie tylko na obu bokach defensywy, ale również jako skrzydłowy.

Sam podkreśla, że ma już za sobą pierwszą rozmowę z Adrianem Siemieńcem. - Rozmawiałem z trenerem i trochę mi opowiedział o stylu gry drużyny. Uważam, że będę do niego pasował - dodał.