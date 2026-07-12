Arsenić zaskoczony tym, co zastał w Legii. W Rakowie tego nie było

Zoran Arsenić jest jednym z pięciu piłkarzy, którzy w letnim okienku transferowym zasilili Legię Warszawa. Chorwat trafił do stołecznego zespołu po latach pełnych sukcesów w Rakowie Częstochowa. Znów czeka go współpraca z trenerem Markiem Papszunem, ale sam zawodnik zauważa też pewne różnicę w funkcjonowaniu obu klubów.

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Arsenić zaskoczony Legią. "Poziom młodych jest naprawdę wysoki"

Arsenić po transferze do stołecznej drużyny udzielił wywiadu portalowi legia.net. Przyznał w nim, że największą różnicą, jaką zauważa w porównaniu z Rakowem, jest poziom młodych zawodników, którzy wyglądają dużo lepiej w drużynie "Wojskowych".

- To chyba najbardziej mnie zaskoczyło po przyjściu do Legii. Poziom młodych zawodników jest naprawdę bardzo wysoki. W Rakowie przez pięć lat nie spotkałem aż tylu młodych piłkarzy prezentujących taką jakość na treningach. To ogromny atut Legii, że może opierać się na własnej akademii i stopniowo wprowadzać tych chłopaków do pierwszego zespołu - powiedział w rozmowie z legia.net Arsenić.

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"Dobrze wiedziałem, czym jest Legia"

Zapytany o inne różnice Arsenić przyznał, że doskonale wiedział czym jest Legia i na jakim poziomie funkcjonuje klub. Chorwatowi mocno pomaga też wcześniejsza współpraca z trenerem Papszunem.

- Szczerze mówiąc, nie. Jestem w Polsce od wielu lat i dobrze wiedziałem, czym jest Legia oraz jak funkcjonuje ten klub. Oczywiście warunki treningowe są znakomite, ale spodziewałem się tego. Znałem też model pracy trenera, dlatego nie potrzebowałem wiele czasu na adaptację - podkreśla Chorwat.

Legia Warszawa rozpocznie sezon 24 lipca. W pierwszym meczu "Wojskowi" zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin.