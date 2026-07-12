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Królewski uderza w byłego reprezentanta. "Awans w skorumpowany sposób"

W nadchodzącym sezonie w Ekstraklasie będziemy oglądać aż trzy krakowskie kluby. Do Cracovii dołączyły Wisła i Wieczysta. W Grodzie Kraka już przed startem rywalizacji dochodzi do ostrych przepychanek słownych. Jarosław Królewski starł się z Mateuszem Klichem, działacz Wisły nie wytrzymał po wpisie byłego reprezentanta Polski.
Jarosław Królewski
Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Obecnie "Biała Gwiazda" jest w trakcie przygotowań do rozgrywek, w ramach których zagrała m.in. sparing z Wrexham (0:0). W nadchodzącym sezonie kibice będą mogli śledzić rywalizację aż trzech krakowskich drużyn, już przed startem dochodzi między nimi do sporych napięć. 

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Królewski wyśmiał frekwencję na meczu Cracovii. Klich nie pozostał dłużny 

Mecz z Anglikami zgromadził na stadionie 23 tys. kibiców. Jarosław Królewski wykorzystał marketingowy sukces do wbicia szpilki lokalnemu rywalowi. Prezes "Białej Gwiazdy" zauważył, że na spotkanie Cracovii z Sevillą sprzedało się tylko 6 tys. biletów. Na tę wypowiedź od razu zareagował piłkarz "Pasów", Mateusz Klich

"Może teraz będą pensje na czas" - napisał na portalu X Mateusz Klich. 

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Jest ostra odpowiedź Królewskiego. "Korupkowia" 

Klichowi w mocnych słowach odpowiedział Królewski. Szef Wisły zarzucił "Pasom" wywalczenie awansu w skorumpowany sposób. Lokalnego rywala określił jako "Korupkowia". 

"Zawsze lepiej zapłacić 1 mln za awans uzyskany w skorumpowany sposób / niż spłacać długi sprzed 23 lat. Dlatego Was nazywamy w Krakowie Korupkowia. Zamilcz więc." - odpowiedział Królewski. 

Pierwsze od lat derby Krakowa na poziomie Ekstraklasy zapowiadają się ekscytującą. Wisła zmierzy się z Cracovią w 14. kolejce. Jeszcze nie ma dokładnej daty spotkania, ale mecz zaplanowano wstępnie na 7 listopada. Gospodarzem będzie "Biała Gwiazda". Ostatnie derby zakończyły się bezbramkowym remisem. 

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