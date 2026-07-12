Królewski uderza w byłego reprezentanta. "Awans w skorumpowany sposób"

Wisła Kraków po czterech latach wraca do Ekstraklasy. Obecnie "Biała Gwiazda" jest w trakcie przygotowań do rozgrywek, w ramach których zagrała m.in. sparing z Wrexham (0:0). W nadchodzącym sezonie kibice będą mogli śledzić rywalizację aż trzech krakowskich drużyn, już przed startem dochodzi między nimi do sporych napięć.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Królewski wyśmiał frekwencję na meczu Cracovii. Klich nie pozostał dłużny

Mecz z Anglikami zgromadził na stadionie 23 tys. kibiców. Jarosław Królewski wykorzystał marketingowy sukces do wbicia szpilki lokalnemu rywalowi. Prezes "Białej Gwiazdy" zauważył, że na spotkanie Cracovii z Sevillą sprzedało się tylko 6 tys. biletów. Na tę wypowiedź od razu zareagował piłkarz "Pasów", Mateusz Klich.

"Może teraz będą pensje na czas" - napisał na portalu X Mateusz Klich.

Zobacz też: Czesi reagują na transfer Legii. To ich zabolało

Jest ostra odpowiedź Królewskiego. "Korupkowia"

Klichowi w mocnych słowach odpowiedział Królewski. Szef Wisły zarzucił "Pasom" wywalczenie awansu w skorumpowany sposób. Lokalnego rywala określił jako "Korupkowia".

"Zawsze lepiej zapłacić 1 mln za awans uzyskany w skorumpowany sposób / niż spłacać długi sprzed 23 lat. Dlatego Was nazywamy w Krakowie Korupkowia. Zamilcz więc." - odpowiedział Królewski.

Pierwsze od lat derby Krakowa na poziomie Ekstraklasy zapowiadają się ekscytującą. Wisła zmierzy się z Cracovią w 14. kolejce. Jeszcze nie ma dokładnej daty spotkania, ale mecz zaplanowano wstępnie na 7 listopada. Gospodarzem będzie "Biała Gwiazda". Ostatnie derby zakończyły się bezbramkowym remisem.