Tragiczne wieści. Nie żyje Manu, były piłkarz Legii. Miał 43 lata

Portugalski dziennik "O Jogo" poinformował o tragicznym zdarzeniu z udziałem Manu. Były piłkarz Legii Warszawa zginął w wieku 43 lat, w wypadku samochodowym. Szczegóły tragedii nie są znane.

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Manu to były piłkarz Legii Warszawa

Manu trafił do Legii Warszawa w 2010 roku, w tym samym okienku "Wojskowi" sprowadzili m.in. Ivicę Vrdoljaka czy Bruno Mezengę. Portugalczyk w stołecznym zespole rozegrał 46 spotkań, zdobył pięć bramek, zaliczył osiem asyst. Dwukrotnie sięgał z Legią po Puchar Polski. Odszedł w styczniu 2012 roku.

Manu uchodził w Portugalii za spory talent. W 2004 roku podpisał czteroletni kontrakt z Benficą, głównie był jednak wypożyczany, nigdy nie stał się ważną postacią portugalskiego giganta. W 2008 roku odszedł do Maritimo, skąd dwa lata później przeniósł się do Legii.

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Z Ekstraklasy przeniósł się do Chin, gdzie został piłkarzem Beijing Guo’an. Występował też w wielu innych państwach, jednak jak podkreślają Portugalczycy największe sukcesy święcił w barwach Legii.

"Poza Portugalią Manu rozwijał swoje umiejętności piłkarskie w różnych ligach, zdobywając doświadczenie we Włoszech, Grecji, Polsce, Chinach i na Cyprze. To właśnie w Polsce, grając dla Legii Warszawa, przeżył jedne z najbardziej pamiętnych chwil w swojej karierze, zdobywając dwa Puchary Polski w sezonach 2010/11 i 2011/12." - pisze dziennik "O Jogo".

Manu zakończył karierę w 2019 roku. Na koniec wrócił do ojczyzny, gdzie reprezentował barwy Vilafranquense.