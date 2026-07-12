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Czesi reagują na transfer Legii. To ich zabolało

W piątek 10 lipca Legia Warszawa ogłosiła pozyskanie Michala Sevcika ze Sparty Praga. 23-letni ofensywny pomocnik został wypożyczony do Legii z opcją wykupu. Sevcik w przeszłości był uznawany za bardzo utalentowanego zawodnika. Po tym transferze czeskie media mają żal do Sparty, że ta nie potrafi dawać szans swojej młodzieży.
Michal Sevcik
Screenshot Legia.com

Michal Sevcik jest zawodnikiem, co do którego kibice Legii mogą mieć spore nadzieje. W 72 meczach ligi czeskiej zdobył on łącznie 20 goli i zanotował osiem asyst. Zdecydowaną większość tego dorobku wypracował w Mladzie Boleslav i Zbrojovce Brno. W barwach Sparty Praga Sevcik nie rozegrał w lidze nawet 90 minut, choć ten klub kupił go trzy lata temu.

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Czesi mają pretensje do Sparty Praga. Klub marnuje talenty?

Teraz Sevcik został wypożyczony do Legii Warszawa i zdaniem Czechów wiele wskazuje na to, że do Sparty już nie wróci. Jak zauważa portal legia.net w czeskich mediach dominuje narracja o kolejnym krajowym talencie, który nie doczekał się realnej szansy w praskim gigancie.

"W sezonie 2025/26 Ševčík należał do liderów Mladej Boleslav. Rozegrał 28 meczów ligowych i zdobył 9 bramek - liczby, które w wielu klubach uczyniłyby go kluczowym zawodnikiem ofensywy. W Sparcie nie wystarczyły nawet do miejsca w wąskiej kadrze pierwszego zespołu" - portal cytuje artykuł serwisu sportyzive.cz.

"Przypadek Sevcika można byłoby uznać za indywidualny konflikt między piłkarzem a klubem. Jednak analiza ostatnich lat polityki kadrowej Sparty wobec młodych ofensywnych zawodników pokazuje dobrze znany scenariusz. Trzech młodych piłkarzy ofensywnych, kilka kolejnych wypożyczeń i ostatecznie odejście. Problem nie polega na tym, że Sparta nie potrafi szkolić młodzieży - jej akademia regularnie wypuszcza utalentowanych zawodników. Kłopot pojawia się pomiędzy akademią a pierwszym zespołem. Piłkarz, który nie przebije się od razu do podstawowego składu, trafia na wypożyczenie. Potem na kolejne. A na końcu odchodzi, nie dostając realnej szansy w pierwszej drużynie" - mają pretensje Czesi. "Sevcik nie potrzebował ratunku. Potrzebował szansy. Tę dostał wszędzie - tylko nie przy Letnej" - podsumowano.

Na ten problem zwrócili też uwagę dziennikarze portalu ruik.cz, który podkreśla, że Sevcik dopiero co był zachwalany przez szkoleniowca Sparty Praga, pokazał się z dobrej strony w sparingu i... nagle został skreślony, nie dostał kolejnej szansy.

Paradoksalnie podobne zarzuty są kierowane w naszym kraju w stronę Legii, która też jest chwalona za jedną z najlepszych akademii w kraju i krytykowana za nieumiejętność wykorzystywania zawodników, którzy z niej wychodzą.

Przykładów nie brakuje. Przed startem zbliżającego się sezonu z Legii odeszli Jakub Adkonis, który ostatnio grał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, gdzie pokazał się z dobrej strony i Pascal Mozie, któremu wróży się wielką karierę. Nie tak dawno temu na byłym zawodniku Legii dobrze zarobił Górnik Zabrze, który dał szansę Szymonowi Włodarczykowi i zarobił na jego sprzedaży do Austrii ok. 2 milionów euro (w Legii rozegrał niecałe 400 minut). Na odejściu z Legii skorzystał też np. Mateusz Kochalski, który wypromował się w Stali Mielec i teraz jest piłkarzem regularnie grającego w pucharach Karabachu Agdam.

Legia Warszawa zainauguruje sezon za niecałe dwa tygodnie. Podopieczni Marka Papszuna rozegrają pierwszy mecz w piątek, 24 lipca, o godzinie 20:30. Rywalem Legii będzie Pogoń Szczecin. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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