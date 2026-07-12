Michal Sevcik jest zawodnikiem, co do którego kibice Legii mogą mieć spore nadzieje. W 72 meczach ligi czeskiej zdobył on łącznie 20 goli i zanotował osiem asyst. Zdecydowaną większość tego dorobku wypracował w Mladzie Boleslav i Zbrojovce Brno. W barwach Sparty Praga Sevcik nie rozegrał w lidze nawet 90 minut, choć ten klub kupił go trzy lata temu.

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Czesi mają pretensje do Sparty Praga. Klub marnuje talenty?

Teraz Sevcik został wypożyczony do Legii Warszawa i zdaniem Czechów wiele wskazuje na to, że do Sparty już nie wróci. Jak zauważa portal legia.net w czeskich mediach dominuje narracja o kolejnym krajowym talencie, który nie doczekał się realnej szansy w praskim gigancie.

"W sezonie 2025/26 Ševčík należał do liderów Mladej Boleslav. Rozegrał 28 meczów ligowych i zdobył 9 bramek - liczby, które w wielu klubach uczyniłyby go kluczowym zawodnikiem ofensywy. W Sparcie nie wystarczyły nawet do miejsca w wąskiej kadrze pierwszego zespołu" - portal cytuje artykuł serwisu sportyzive.cz.

"Przypadek Sevcika można byłoby uznać za indywidualny konflikt między piłkarzem a klubem. Jednak analiza ostatnich lat polityki kadrowej Sparty wobec młodych ofensywnych zawodników pokazuje dobrze znany scenariusz. Trzech młodych piłkarzy ofensywnych, kilka kolejnych wypożyczeń i ostatecznie odejście. Problem nie polega na tym, że Sparta nie potrafi szkolić młodzieży - jej akademia regularnie wypuszcza utalentowanych zawodników. Kłopot pojawia się pomiędzy akademią a pierwszym zespołem. Piłkarz, który nie przebije się od razu do podstawowego składu, trafia na wypożyczenie. Potem na kolejne. A na końcu odchodzi, nie dostając realnej szansy w pierwszej drużynie" - mają pretensje Czesi. "Sevcik nie potrzebował ratunku. Potrzebował szansy. Tę dostał wszędzie - tylko nie przy Letnej" - podsumowano.

Na ten problem zwrócili też uwagę dziennikarze portalu ruik.cz, który podkreśla, że Sevcik dopiero co był zachwalany przez szkoleniowca Sparty Praga, pokazał się z dobrej strony w sparingu i... nagle został skreślony, nie dostał kolejnej szansy.

Paradoksalnie podobne zarzuty są kierowane w naszym kraju w stronę Legii, która też jest chwalona za jedną z najlepszych akademii w kraju i krytykowana za nieumiejętność wykorzystywania zawodników, którzy z niej wychodzą.

Przykładów nie brakuje. Przed startem zbliżającego się sezonu z Legii odeszli Jakub Adkonis, który ostatnio grał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, gdzie pokazał się z dobrej strony i Pascal Mozie, któremu wróży się wielką karierę. Nie tak dawno temu na byłym zawodniku Legii dobrze zarobił Górnik Zabrze, który dał szansę Szymonowi Włodarczykowi i zarobił na jego sprzedaży do Austrii ok. 2 milionów euro (w Legii rozegrał niecałe 400 minut). Na odejściu z Legii skorzystał też np. Mateusz Kochalski, który wypromował się w Stali Mielec i teraz jest piłkarzem regularnie grającego w pucharach Karabachu Agdam.

Legia Warszawa zainauguruje sezon za niecałe dwa tygodnie. Podopieczni Marka Papszuna rozegrają pierwszy mecz w piątek, 24 lipca, o godzinie 20:30. Rywalem Legii będzie Pogoń Szczecin. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.