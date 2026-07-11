Piłkarz Lechii nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. "To był dla mnie szok"

Jeden punkt w siedmiu meczach - z taką końcówką sezonu Lechia nie mogła się utrzymać. Gdańszczanie obecnie szykują się do powrotu na pierwszoligowe boiska. Na razie wciąż niewiele wiadomo o tym, jak wyglądać będzie zespół, ale drużyna przynajmniej doczekała się trenera. Lechię w I lidze poprowadzi Władysław Łupaszko.

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Wjunnyk szykuje się do odejścia z Lechii. Zaczął mówić o spadku

Wygląda na to, że ukraiński szkoleniowiec w pierwszym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki nie będzie mógł liczyć na pomoc swojego rodaka - Bohdana Wjunnyka. Piłkarz Lechii w rozmowie z ukrfootbal.ua przyznał, że szykuje się do odejścia.

- Poinformowałem już prezesa, że chcę odejść. Omówiliśmy wszystko i powiedział, że da mi odejść, jeżeli jakiś klub złoży za mnie dobrą ofertę - powiedział. Przyznał, że prowadzi rozmowy z Cracovią, a próby nawiązania kontaktu podjął też Śląsk Wrocław. Paolo Urfer odrzucił też dwie oferty z portugalskiego Torreense. Propozycję kontraktową z tego klubu Wjunnyk nazwał "świetną".

- Z tego, co wiem, Cracovia obecnie przygotowuje nawet lepszą ofertę. Nic jeszcze nie zostało rozstrzygnięte, może wszystko wyjaśni się w najbliższych dniach - dodał. - Miałem szczerą rozmowę z prezesem i powiedziałem mu, że nie widzę tu już dla siebie miejsca. Jednocześnie chcę odejść w taki sposób, żeby Lechia otrzymała godziwą rekompensatę. Jest dla mnie ważne, żeby klub otrzymał pieniądze, które pozwolą mu normalnie działać i wrócić do Ekstraklasy tak szybko, jak to możliwe - podkreślił.

Wjunnyk wypowiedział się też na wpływ kary ujemnych pięciu punktów na grę Gdańszczan w poprzednim sezonie. Przyznał, że początkowo piłkarze Lechii odczuwali to bardzo mocno. - Presja była ogromna, zwłaszcza w pierwszych sześciu kolejkach. Z czasem nabraliśmy formy, przestaliśmy ciągle oglądać się na sytuację w tabeli i graliśmy od meczu do meczu. Pamiętam, że po wygranej 3:0 z Jagiellonią u siebie pojawiło się nawet poczucie, że możemy powalczyć o europejskie puchary i ta kara nam nie zaszkodzi - przyznał.

Na spadek wpłynęły jednak nie tylko ujemne punkty. - Przez cały sezon bardzo brakowało nam stabilności. Drużyna nie została odpowiednio wzmocniona, w klubie działy się też rzeczy, o których nie chciałbym mówić. Poza tym mieliśmy najmłodszy skład w Ekstraklasie, to wszystko nam utrudniało zadanie - zaznaczył.

Tak Carver trenował Lechię. "Byłem w szoku"

Wjunnyk poświęcił też kilka słów Johnowi Carverowi, byłemu trenerowi Lechii Gdańsk. I w jego wypowiedziach wybrzmiewa ogromny żal do angielskiego trenera. - Przede wszystkim nie miałem jasno zdefiniowanej roli. W trakcie sezonu grałem na pięciu różnych pozycjach, a w takich warunkach trudno trzymać formę: nie wiesz, gdzie zagrasz następnym razem i czy w ogóle pojawisz się na boisku - mówi.

- Przez cały sezon próbowałem zrozumieć powód. Ciągle rozmawiałem z trenerem. W trakcie obozu zimowego miałem perfekcyjne wyniki (...). Ale przed pierwszym meczem z Lechem Poznań Carver do mnie podszedł i powiedział: "Najbardziej zasługujesz na to, żeby grać, byłeś najlepszy, ale wystawię skład, który grał w poprzedniej rundzie, a ty będziesz czekał na swoją szansę". To był dla mnie szok. Uważam taką sytuację za nieprofesjonalną. Zawodnik spisuje się na treningach, testach, zasługuje na pierwszy skład, ale nie dostaje szans. I nie mówię tylko o sobie. Anton Carenko i Maksym Diaczuk mieli podobne sytuacje - niektóre decyzje dotyczące czasu gry, były moim zdaniem niesprawiedliwe - powiedział.

- Kiedy ktoś ci mówi, że jesteś liderem, ale wciąż cię nie wystawia, to po prostu nie wiesz, co więcej masz zrobić. Od dziecka byłem przyzwyczajony do ciężkiej pracy. Przychodziłem na boisko treningowe każdego ranka i zostawałem do wieczora, ale on po prostu ze mną nie rozmawiał - podkreślił.

Były trener Lechii nie wypada w tych słowach najlepiej. Jednocześnie kibice z Gdańska mają jakiś promyczek nadziei - w postaci nowego szkoleniowca Władysława Łupaszki, o którym Wjunnyk wypowiada się bardzo pozytywnie.

- Rozmawiałem już z Władysławem Wiktorowiczem i powiedziałem mu, że żałuję jednego: że nie trafił do Lechii w poprzednim sezonie. Według moich kolegów, którzy z nim pracowali, to jest bardzo dobry, młody i ambitny trener. Nazwałbym go nawet piłkarskim rewolucjonistą. Obecnie trenerzy często biorą z siebie przykład, przez co drużynom zdarza się grać monotonnie. Łupaszko ma jednak swoją wizję. Byłem pod wrażeniem gry jego Karpat, więc naprawdę mnie ciekawi, jak zespół zmieni się pod jego wodzą. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli jego i chłopaków - stwierdził. Przyznał też, że Łupaszko namawiał go do pozostania, ale podjął już decyzję i nie zamierza się z niej wycofywać.

Lechia Gdańsk pierwszy mecz nowego sezonu zagra 25 lipca. Jej rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.