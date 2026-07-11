Wisła Kraków obchodzi jubileusz 120-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w sobotę doszło do towarzyskiego meczu z walijskim Wrexham. Zanim jednak usłyszeliśmy pierwszy gwizdek, na trybunie za jedną z bramek pojawił się ogromny transparent.

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Transparent o Wołyniu na meczu Wisły Kraków. Oto co napisali kibice

Kibice Wisły białymi literami napisali hasło: "Pamięci nie wymordują. Wołyń to ludobójstwo". Nawiązuje ono oczywiście do wydarzeń z lat 1943–1944, gdy ukraińscy nacjonaliści wymordowali dziesiątki tysięcy osób głównie pochodzenia polskie, ale też m.in. Żydów, Rosjan i Ormian na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Transparent pojawił się na stadionie Wisły zapewne z okazji 83. rocznicy tzw. krwawej niedzieli. To właśnie 11 lipca 1943 roku uznawany jest przez historyków za punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Doszło wówczas do masowej eksterminacji ludności cywilnej dokonanej przez Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B) oraz Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Zaatakowanych zostało wtedy 99 miejscowości.

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Akcja kibiców Wisły może mieć również związek z ostatnimi napięciami na linii Polska - Ukraina m.in. na tle historycznym. Wszystko zaczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Polski Karol Nawrocki odebrał mu najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego, co wywołało na Ukrainie burzliwe reakcje. Swoje ordery oddali również byli prezydenci tego kraju i inni wysoko postawieni urzędnicy.

Sam mecz między Wisłą a Wrexham zakończył się remisem 0:0.