Legia ma nowego piłkarza! Transfer ogłoszony

Legia Warszawa przechodzi prawdziwą rewolucję podczas letniego okienka transferowego. "Wojskowi" pożegnali się z całą grupą zawodników, współodpowiedzialnych za trudny sezon. W ich miejsce pozyskano pięć nowych nazwisk - Zorana Arsenicia, Ivana Brkicia, Łukasza Zjawińskiego, Roberta Deziela Jr oraz Michala Sevcika. Transfer Czecha potwierdzono w piątkowy wieczór (10 lipca).

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Oficjalnie: Michal Sevcik wypożyczony do Legii Warszawa

Legia Warszawa oficjalnie ogłosiła piąty letni transfer. Do zespołu "Wojskowych dołączył Michal Sevcik. Ofensywny pomocnik został wypożyczony ze Sparty Praga.

"Michal Sevcik wypożyczony do Legii Warszawa! Ofensywny pomocnik został wypożyczony do końca sezonu 2026/27 z opcją transferu definitywnego." - pisze na portalu X oficjalny profil Legii Warszawa.

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Michal Sevcik wzmocnił ofensywę Legii

Sevcik najczęściej występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, czasami grał też na pozycji numer „osiem" oraz na prawym skrzydle. Jest wyceniany na 800 tys. euro. Póki co zawodnik nie stanowił o sile Sparty. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Mlady Bolesław, gdzie zagrał 36 meczach, strzelił 11 goli i miał 3 asysty.

"Chciałbym przede wszystkim podziękować za miłe przyjęcie. Od pierwszych chwil po przylocie wszystko było doskonale zorganizowane, dlatego towarzyszą mi tylko pozytywne emocje. Podpisanie kontraktu z Legią było dla mnie bardzo łatwą decyzją. To wyjątkowy klub z bogatą historią i ogromnymi tradycjami, dlatego bardzo się cieszę, że mogę zostać jego częścią. Chcę pomóc drużynie i klubowi osiągać jak najlepsze wyniki oraz walczyć o najwyższe cele w Polsce. Wierzę, że będziemy się wzajemnie wspierać. Chcę być po prostu częścią zespołu, tak jak każdy z moich kolegów, bo drużyna potrzebuje wszystkich zawodników. Cieszę się, że mogę stać się częścią tej piłkarskiej rodziny. Na boisku staram się być nieprzewidywalny, szukać rozwiązań, których rywale się nie spodziewają, i wybierać najlepsze opcje prowadzące do zdobywania bramek" - powiedział Sevcik, cytowany przez portal legia.net.

W piątek, 10 lipca podopieczni trenera Papszuna wygrali 1:0 w sparingu z Trencinem. Ligowy sezon rozpoczną w piątek 24 lipca, od wyjazdowego starcia z Pogonią Szczecin.