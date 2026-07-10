Arbiter Ekstraklasy złożył zawiadomienie do prokuratury na Kolegium Sędziów

Arkadiusz Kamil Wójcik - doświadczony polski sędzia - pozostaje w konflikcie ze swoim przełożonym - szefem Kolegium Sędziów PZPN, Marcinem Szulcem. Wójcik był zresztą kontrkandydatem Szulca na to stanowisko. Spór między nimi mocno się jednak zaostrzył. Wójcik twierdzi bowiem, że padł ofiarą mobbingu, pomówienia i kłamstw, które miały zniszczyć jego karierę.

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Konflikt w polskim środowisku sędziowskim. Padły mocne oskarżenia

W rozmowie z Interią sędzia twierdził, że w środowisku sędziowskim celowo rozpowszechniano plotki, że "donosi na kolegów oraz do prasy". Z kolei jeden z członów zarządu Kolegium Sędziów miał sugerować sędziom głównym, by nie zabierali go na mecze międzypaństwowe. Z czasem coraz rzadziej pojawiał się też w obsadach meczowych. Jeden z kolegów na polecenie członka zarządu Kolegium miał mu nawet przekazać, by: "dla własnego dobra lepiej się zamknął". - Miałem odczuć, że w przypadku wyjaśniania tej sprawy "wyżej" w PZPN, mój kontrakt zawodowy byłby zagrożony. A sędziowanie to moje źródło utrzymania, niezbędne tym bardziej ze względu na kosztowną chorobę syna - tłumaczył.

Z tymi oskarżeniami nie zgadza się Marcin Szulc. W odpowiedzi na pytania Interii zauważył, że teza o celowym marginalizowaniu Wójcika jest nieprawdziwa. Na jego absencje na meczach złożyły się zaś inne okoliczności. - W dniu 27 lipca 2025 roku Arkadiusz Kamil Wójcik nie zaliczył testu sprawnościowego podczas centralnego letniego kursu dla sędziów zawodowych i TopAmator. Następnie, 4 sierpnia 2025 roku, sam zwrócił się do Kolegium Sędziów z prośbą o nieuwzględnianie go w obsadzie zawodów do czasu wyboru nowego Przewodniczącego KS PZPN, co pozostawało w bezpośrednim związku z jego kandydowaniem na tę funkcję - kontrował Szulc.

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Sporo kontrowersji wywołał również wylot Wójcika na wymianę sędziowską do Japonii. Sędzia dołączył do przebywających tam kolegów z opóźnieniem, przez co ci dwa spotkania poprowadzili wspólnie z Japończykami. - Byłem gotowy polecieć wcześniej, ale przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc poinformował mnie, że PZPN nie stać na kupno nowego biletu lotniczego - twierdził wówczas Wójcik w rozmowie z TVP Sport.

Szulc z tą wersją wydarzeń się nie zgadza. Jak tłumaczył, problemy były spowodowane tym, że Wójcik zastąpił Pawła Sokolnickiego, który w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu. - Wynikały one wyłącznie z konieczności przeprowadzenia procedur wizowych po zmianie osoby wyjeżdżającej i nie miały żadnego związku z próbą utrudniania tego wyjazdu. Nie przypominam sobie również rozmowy, w której miałbym powiedzieć Arkadiuszowi Kamilowi Wójcikowi, że "PZPN nie ma dla niego biletu" - odpowiedział Interii.

Polski sędzia złożył zawiadomienie do prokuratury. "Bezpośrednio zagrożono bytowi mojej rodziny"

Wójcik z kolei samą propozycję udania się do Japonii uznał za prowokację. Otrzymał ją zaledwie dziewięć dni przed wylotem, a jak tłumaczył, musiał na czas swojej nieobecności zapewnić opiekę swojemu niepełnosprawnemu synowi. - To była próba wywarcia na mnie presji psychicznej lub ewentualnie zmuszenia mnie do odmowy. Wówczas dostarczyłbym pretekst na zasadzie: my daliśmy ci szansę, a ty nie chciałeś skorzystać - mówił.

To wszystko sprawiło, że Wójcik postanowił zareagować. Zanim jednak poszedł ze sprawą do prokuratury, chciał poinformować o niej władze PZPN. Zgłosił się do jego władz 10 czerwca, dokładnie w dniu, w którym usłyszał, by lepiej dla własnego dobra milczał. W końcu po kilkunastu dniach udało mu się skontaktować z prezesem Cezarym Kuleszą. Ten początkowo zapowiedział ostrą reakcję, ale z czasem się rozmyślił. Chciał zapewnić Wójcikowi ochronę "sięgającą nawet wspólnego pojechania na egzaminy sędziowskie" i obiecał, że będzie na liście sędziów międzynarodowych na przyszły sezon. Warunek był taki, by nie zgłaszał sprawy do prokuratury.

Sędzia propozycji jednak nie przyjął i w piątek wydał specjalne oświadczenie. Jego treść cytujemy w całości poniżej:

Z uwagi na bezprecedensową sytuację, w jakiej znalazłem się ja oraz moja rodzina, czuję się w obowiązku poinformować opinię publiczną o powodach mojej nieobecności na zbliżających się egzaminach sędziowskich oraz starcie sezonu.

W dniu wczorajszym (09.07.2026) złożyłem do Prokuratury Regionalnej w Warszawie oficjalne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego gróźb karalnych (art. 191 § 1 k.k.), w stosunku do Sędziego Piłkarskiego (art. 115 § 13 k.k.), systemowego mobbingu ekonomicznego oraz publicznego zniesławiania mojej osoby przez urzędujące władze Kolegium Sędziów PZPN.

Do zawiadomienia dołączyłem porażający materiał dowodowy, w tym nagrania audio dokumentujące próby zastraszenia mnie, zmuszenia do milczenia oraz inne dowody celowego niszczenia mojej ścieżki zawodowej w kraju i na arenie międzynarodowej w reakcji na zgłaszane przeze mnie wcześniej nieprawidłowości.

Jako ojciec trójki dzieci, w tym niepełnosprawnego syna, zostałem postawiony w sytuacji, w której bezpośrednio zagrożono bytowi mojej rodziny, żądając ode mnie "zamknięcia się". W takich okolicznościach, odczuwając uzasadniony lęk o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, a także mając świadomość absolutnego braku bezstronności osób, które miałyby mnie egzaminować, podjąłem decyzję o powstrzymaniu się od udziału w egzaminach do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania.

Przez ostatnie tygodnie robiłem wszystko, by rozwiązać ten kryzys wewnątrz struktur PZPN. Osobiście informowałem o groźbach i manipulacjach najwyższe władze Związku, w tym Wiceprezesa Sławomira Kopczewskiego oraz Prezesa Cezarego Kuleszę. Niestety, zamiast natychmiastowej reakcji i ochrony sędziego międzynarodowego, zderzyłem się z instytucjonalnym murem, unikaniem spotkań i próbą przeczekania tematu.

Sprawę oddaję w ręce niezależnej prokuratury. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe wsparcie.