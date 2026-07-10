Widzew ogłosił hitowy transfer. Prosto z klubu LaLiga

Widzew Łódź w dwóch poprzednich okienkach wręcz szalał na rynku transferowym. Teraz klub Roberta Dobrzyckiego jest znacznie bardziej stonowany. Tego lata sprowadził dotychczas jedynie Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny za około milion euro. Działacze zapowiadali jednak jeszcze kilka wzmocnień na konkretnych pozycjach. Jedną z nich była lewa obrona. Problem z jej obsadą został właśnie rozwiązany.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oficjalnie: Widzew sprowadził nowego piłkarza. Prosto z beniaminka LaLiga

W piątek Widzew oficjalnie pochwalił się sprowadzeniem nowego zawodnika. - Mario Garcia został piłkarzem Widzewa Łódź! Hiszpański lewy obrońca podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia - podano na platformie X.

Poprzedni sezon Garcia spędził w hiszpańskim Racingu Santander. Rozegrał dla niego 24 mecze i zaliczył dwie asysty. Jego drużyna zajęła natomiast pierwsze miejsce w tabeli LaLiga 2 i awansowała na najwyższy poziom rozgrywkowy. 22-latek nie będzie jednak rywalizował z Realem Madryt i FC Barceloną, tylko na polskich boiskach.

Zobacz też: Gromy spadły na Ancelottiego. "Kazałbym mu wynosić się do diabła"

Oto nowy piłkarz Widzewa. "Zabezpieczyliśmy najbardziej newralgiczną pozycję"

Jak podał niedawno portal lodzkisport.pl, który informował o zainteresowaniu Garcią, kwota transferu powinna nieco przekroczyć pół miliona euro. - Od dłuższego czasu obserwowaliśmy tego piłkarza, dlatego jesteśmy przekonani, że profilowo i jakościowo jest to zawodnik, który do nas pasuje. Cieszę się bardzo, że jest już z nami, bo od jakiegoś czasu trwały starania o to, żeby do tego doprowadzić. Jestem zadowolony, bo uważam, że jest to gracz, który wzmocni naszą kadrę - powiedział klubowym mediom trener Aleksandar Vuković.

Portal Transfermarkt.de wartość nowego gracza Widzewa wycenia na 900 tys. euro. - Cieszymy się, że dołączył do nas zawodnik perspektywiczny, ale już ograny w mocnej lidze. Tym ruchem zabezpieczyliśmy najbardziej newralgiczną pozycję w naszym składzie, czyli lewą obronę. Wierzę, że Mario da nam dużo radości na boisku - dodał dyrektor sportowy Artur Płatek.