Górnik traci kolejną gwiazdę. Rekordowy transfer do słynnego klubu

Lukas Ambros z Anderlechtem łączony był już od kilku dni. Informował o tym m.in. niemiecki portal fussballdaten.de. Z kolei w czwartek Górnik Zabrze podał w swoich mediach społecznościowych, że czeski pomocnik nie wziął udziału w treningu. - Zawodnik udał się na testy medyczne w związku z potencjalnym transferem - dodano, co mogło sugerować, że przenosiny do Belgii są już na ostatniej prostej. I tak rzeczywiście było.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lukas Ambros oficjalnie piłkarzem Anderlechtu. Tak nazwali go Belgowie

W piątek Ambros już oficjalnie zmienił klubowe barwy, o czym poinformowała na swojej stronie internetowej ekipa 34-krotnego mistrza Belgii. - RSC Anderlecht wzmacnia swoją linię pomocy dzięki pozyskaniu Lukasa Ambrosa. 22-letni reprezentant Czech do lat 21 dołącza do klubu z Górnika Zabrze i podpisuje kontrakt do czerwca 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezou - mogliśmy przeczytać.

Przedstawiciele Anderlechtu określili Ambrosa jako: "wyrafinowanego technicznie rozgrywającego", znanego ze swojej "inteligencji i kreatywności". Podkreślali też, że w Górniku Zabrze był "kluczowym zawodnikiem". - Rozegrał tam 58 meczów i zdobył krajowy puchar. Jego dobre występy w Polsce i w reprezentacji Czech do lat 21 przyciągnęły uwagę kilku europejskich klubów - dodano.

Zobacz też: Wisła Kraków nagle ogłosiła transfer. Niedawno chciała go Legia

Kolejne głośne odejście z Górnika. Tyle zarobi wicemistrz Polski. Rekord!

Dla Górnika Zabrze to spora strata, tym bardziej że już 16 lipca rozegra mecz o Superpuchar Polski z Lechem Poznań, a 21 lipca czeka go premierowe starcie w eliminacjach do Ligi Mistrzów z Fenerbahce. Dla klubu to zresztą nie pierwsze poważne osłabienie w tym okienku transferowym. Wcześniej Zabrze opuścili Patrik Hellebrand, który trafił do Korony Kielce oraz Wiktor Nowak. Ten z kolei przeniósł się do Slavii Praga. Ponadto Marcel Łubik po wypożyczeniu wrócił do Augsburga (potem trafił do Wisły Kraków).

Na odejściu Ambrosa Górnik zyska jednak zdecydowanie najwięcej. Oficjalnej kwoty transferu co prawda nie ogłoszono, ale według medialnych doniesień będzie ona rekordowa w skali klubu. Jak informował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, wyniesie ona 5-6 mln euro. Do tej pory rekord Górnika wynosił 4 mln euro, które zrobił na sprzedaży Dominika Sarapaty do FC Kopenhagi.