Wisła Kraków nagle ogłosiła transfer. Niedawno chciała go Legia

Wisła Kraków po czterech latach wróciła do PKO BP Ekstraklasy i zbroi się przed nowym sezonem, by się w niej utrzymać. Jarosław Królewski, prezes krakowskiego klubu, zapowiadał kilka transferów. Dotychczas do Wisły Kraków trafili środkowy obrońca Maxence Maisonneuve z belgijskiego klubu La Louviere oraz bramkarz Marcel Łubik z Górnika Zabrze.

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Trzeci transfer Wisły Kraków

W piątek Wisła Kraków ogłosiła trzeci transfer w trakcie tegorocznego letniego okienka transferowego. Nowym zawodnikiem został 27-letni francuski skrzydłowy Elie Youan. Podpisał on trzyletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Piłkarz do Krakowa trafił na zasadzie wolnego transferu, bo wygasła jego umowa z Hibernian FC.

Elie Youan wychował się we francuskim FC Nantes. Potem trafił do szwajcarskiego FC St. Gallen, w którym występował nawet w europejskich pucharach. W 2022 roku przeniósł się do szkockiego klubu Hibernian FC. Jego bilans w tym klubie to: 118 spotkań, 25 bramek i 21 asyst.

Według "Gazety Krakowskiej" piłkarza chciała kiedyś też pozyskać Legia Warszawa.

"Co ciekawe, Elie Youanem, rok temu, bardzo mocno zainteresowana była Legia Warszawa. Francuz do niej nie trafił, będzie natomiast grać teraz dla Wisły Kraków. Oglądając filmiki z jego udziałem, można dostrzec podobieństwo do Yawa Yeboaha, jeśli chodzi o styl gry. Elie Youan jest jednak mocniejszy fizycznie" - pisze "Gazeta Krakowska".

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Wisła Kraków na inaugurację PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 zagra przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Pojedynek ten rozpocznie się 26 lipca o godz. 20.15.

Krakowianie w dotychczasowych sparingach przegrali z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 0:4 i odnieśli dwa zwycięstwa: 4:0 z Puszczą Niepołomice i 2:0 z MFK Karwina.