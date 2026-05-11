Na Legię nie da się patrzeć. Obiecałem, że nie będę ich krytykował

Dziś w podsumowaniu kolejki Ekstraklasy o powrocie, nadmiernym rozczarowaniu i nadziei:

zdrowa Wisła Kraków poradzi sobie po awansie;

skąd to rozczarowanie w Płocku;

efekt Papszuna widoczny gołym okiem.

Jako że wciąż nie poznaliśmy ani mistrza Polski, ani kolejnego spadkowicza z Ekstraklasy, wiadomością weekendu był dla mnie oficjalny powrót do niej Wisły Kraków. Chociaż w piątek w końcu stało się to, czego oczekiwaliśmy od kilku miesięcy, powrót Wisły do elity cieszy. To wielka firma, klub z piękną historią i potężnym potencjałem. Ekstraklasa jest bez dwóch zdań jej miejscem.

W weekend Wisła świętowała awans, ale już teraz powinna myśleć, co dalej. Bo - jak słusznie zauważył na Sport.pl Michał Trela - klub wraca do zupełnie innej Ekstraklasy niż ta, którą opuszczał cztery lata temu. Do Ekstraklasy silniejszej, z mniejszą liczbą chaotycznie budowanych klubów, liczących głównie na łut szczęścia i patrzących maksymalnie rok wprzód.

"Wisła wraca z ekstraklasową skalą niewypełnioną jeszcze ekstraklasową treścią. To klub za duży, by cztery lata grać w jednej lidze z drużynami, do których kiedyś jeździłby na benefisy. Kadrowo trudno jednak oszukać cztery lata nieobecności wśród najlepszych. Z jej obecnej kadry w Ekstraklasie grało tylko sześciu piłkarzy, z czego tylko Alan Uryga, notorycznie kontuzjowany, zyskał w niej status solidnego ligowca. Oprócz niego jeszcze tylko Jordi Sanchez w miarę obronił się w dłuższym okresie. Pozostali zaliczyli w elicie jedynie niezbyt udane epizody" - pisał Trela, dodając, że zagadką jest też trener Wisły, Mariusz Jop, który w Ekstraklasie jeszcze nie pracował.

Na 2,5 miesiąca przed startem nowego sezonu pytań o Wisłę jest wiele. Zwłaszcza że w tabeli za rundę wiosenną drużyna Jopa zajmuje obecnie dopiero 5. miejsce. Ale ja o Wisłę jestem spokojny. Wydaje się, że w I lidze klub przeszedł przez czyściec nie tylko sportowy, ale przede wszystkim organizacyjny, który dziś pozwala na budowanie zdrowego, konkurencyjnego klubu.

Największa w tym oczywiście zasługa Jarosława Królewskiego, który od lat firmuje ten projekt swoją twarzą i nazwiskiem. Nie uciekał przed odpowiedzialnością i wstydem, jakim był kolejny brak awansów do Ekstraklasy. Nie spija sam całej śmietanki, kiedy awans w końcu udało się wywalczyć. Wręcz przeciwnie, już myśli, co zrobić, by Wisła w Ekstraklasie wciąż była klubem stabilnym. Choć - z tego, co donoszą media - mógłby iść po linii najmniejszego oporu, wygląda na kogoś, kto wie, że nie ma dróg na skróty i Wisła potrzebuje ewolucji, a nie rewolucji.

Dlatego Królewski nie puszcza oka do Wojciecha Kwietnia i jego pieniędzy, które obecny właściciel Wieczystej podobno gotów jest wpompować wielkim strumieniem do Wisły. Królewski mógłby sprzedać część udziałów w klubie, naprężyć muskuły i od razu rzucić wyzwanie największym w lidze. Ale on wie, że to byłoby głupotą i zamiast przyjąć Kwietnia z otwartymi ramionami, stawia mu warunki: albo zbudujemy Wisłę na moich dotychczasowych warunkach, albo dalej będę budował ją z ludźmi, których mam obok siebie od lat.

Wisła to drużyna zbudowana za rozsądne pieniądze, bez kominów płacowych. W dziesiątce najwięcej grających piłkarzy jest czterech Polaków, w tym 22-letni Kacper Duda, rok młodszy od niego Patryk Letkiewicz i Maciej Kuziemka, który w marcu skończył raptem 20 lat. Oczywiste jest, że po powrocie do Ekstraklasy apetyty krakowskich kibiców będą rosły. Ale Wisła musi pozostać spokojna. W końcu sama najlepiej wie, czym kończy się chaotyczne zarządzanie i seryjnie popełniane błędy. Szkoda byłoby zniszczyć wykonaną do dziś robotę.

Płocku, pokory

Jak już o Wiśle i rosnących oczekiwaniach mowa, słówko też o tej z Płocka. W niedzielę drużyna Mariusza Misiury przegrała u siebie z Motorem Lublin 0:4, potwierdzając, że jest w sporym kryzysie. Wisła przegrała trzeci raz z rzędu do zera, w trzech ostatnich spotkaniach straciła aż osiem goli. Po meczu nawet Misiura przyznał, że drużynie uciekła historyczna szansa i o ligowym podium może już zapomnieć.

Ale, tak naprawdę, to co z tego? Przecież przed sezonem Płocczanie byli jednym z faworytów do spadku. A oni nie tylko szybko zapewnili sobie utrzymanie, ale po rundzie jesiennej byli nawet liderem Ekstraklasy. Dlatego ze zdziwieniem czytałem komentarze kibiców w serwisach społecznościowych, uderzające w drużynę i Misiurę.

A było w nich nie tylko o błędach trenera czy braku ambicji piłkarzy, ale nawet o pluciu kibicom w twarz. Oj, szybko w Płocku przyzwyczaili się do dobrego. Zdecydowanie za szybko. Kilka wyników ponad stan sprawiło, że kibice zapomnieli, że Wisła przed sezonem wzmacniana była za grosze, jedynym transferem gotówkowym był Deni Jurić. Latem nikt nie miał prawa pomyśleć, że na dwie kolejki przed końcem sezonu Wisła będzie na 7. miejscu w tabeli, raptem trzy punkty poza strefą europejskich pucharów i dwa punkty nad Legią Warszawa. Wtedy taki wynik każdy uznałby za wielki sukces.

Drodzy kibice, lodu. Doceńcie to, co macie, bo jeszcze niedawno frustrowaliście się w I lidze. To normalne, że porażki irytują, a kryzysy - zwłaszcza w kluczowym momencie sezonu - frustrują, ale ten sezon to i tak wielkie osiągnięcie Wisły. Zwłaszcza że to klub, który wciąż utrzymywany jest jedynie za miejskie pieniądze, więc naprawdę daleko nam, by stwierdzić, że Wisła Płock jest zdrowa, stabilna i mądrze zarządzana.

Na koniec ku przestrodze: ostatni raz tak wysoko w Ekstraklasie Wisła była cztery lata temu, kiedy kończyła sezon na 6. miejscu. Wtedy też były głosy niedosytu, a rok później klub zameldował się w I lidze. Pokory.

Efekt Papszuna

Obiecałem sobie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, wiosną nie będę krytykował stylu gry Legii Warszawa. Po kompromitującej jesieni, która zakończyła się zimowaniem w strefie spadkowej, celem nadrzędnym Marka Papszuna i jego drużyny było utrzymanie w Ekstraklasie. Nieważne, w jakim stylu.

I wydaje się, że po niedzielnej wygranej z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:0) Legia może być utrzymania niemal pewna. Nie była to wygrana ładna. Można nawet powiedzieć, że Warszawiacy rozegrali drugi z rzędu mecz, który długimi fragmentami był naprawdę trudny do oglądania. Ale najważniejsza jest wygrana i głęboki oddech. W końcu na dwie kolejki przed końcem ligi Legia ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową. Nawet jeśli w niedzielę potknie się w Gdańsku, dalej będzie w miarę spokojna.

Ogólna ocena sezonu Legii będzie oczywiście skrajnie negatywna, ale akurat za rundę wiosenną - mimo siermiężnego stylu - drużynę Papszuna należy pochwalić. Od stycznia w Ekstraklasie lepiej od niej punktują tylko GKS Katowice i Lech Poznań. W 2026 r. Warszawiacy przegrali tylko dwa mecze, a pierwszy przypadł na debiut Papszuna. Efekt jego pracy widoczny jest gołym okiem.

Oczywiście, niedawny mecz w Poznaniu z Lechem (0:4) obnażył braki i słabości Legii oraz pokazał jej miejsce w szeregu, ale cała runda dała kibicom nadzieję. Pewnie nie na to, że w kolejnym sezonie Warszawiacy powalczą o mistrzostwo Polski, ale powrót do europejskich pucharów jest już jak najbardziej realny. A to absolutne minimum, by Legia w końcu poszła naprzód i mogła się z Papszunem rozwijać.

Kiedy cztery lata temu drużyna też długo broniła się przed spadkiem, w kolejnym sezonie z Kostą Runjaiciem została wicemistrzem Polski i zdobyła krajowy puchar. Wtedy prezes Dariusz Mioduski opowiadał o twardym resecie i odpowiedniej drodze, na którą Legia weszła. Drodze, z której klub zaskakująco szybko zszedł, dokonując kolejnej rewolucji. Oby tym razem nikomu to nie przyszło do głowy.