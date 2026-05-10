Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Legii

Legia Warszawa przetrwała napór Bruk-Betu Termaliki w drugiej połowie i odniosła swe pierwsze w historii zwycięstwo (1:0) w Niecieczy. Dla Warszawian to niezwykle cenny triumf, bo w tabeli awansowali na 8. miejsce, dzięki czemu są już prawie pewni utrzymania w lidze. Bardzo ważny krok w kierunku pozostania w Ekstraklasie wykonał też Motor Lublin. Z kolei Piast Gliwice i GKS Katowice utrudniły sobie wzajemnie realizację swych celów.
Niedzielne granie w Ekstraklasie zaczęliśmy w Gliwicach, gdzie Piast chciał już sobie niemalże zapewnić utrzymanie zwycięstwem z walczącym o podium GKS-em Katowice. Mecz, w którym padły dwa gole, ale skończyło się wynikiem 0:0. Zarówno Quentin Boisgard (Piast), jak i Filip Borowski (GKS) cieszyli się krótko, bo w pierwszym przypadku był spalony, a w drugim ręką we wcześniejszej fazie akcji zagrał Ilja Szkurin. Remis nie zadowala w pełni nikogo. Piast ma 3 pkt przewagi nad strefą spadkową i choć jest blisko utrzymania, to wydaje się, że jeszcze minimum punktu do spokoju mu brak. GKS z kolei nie skorzystał ze wpadki Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin (0:2) i jest piąty.

Wiśle Płock już wystarczy. Motor blisko utrzymania

Później akcja przeniosła się do Płocka. Tam przekonaliśmy się, że pewna utrzymania Wisła ma już chyba dość tego sezonu. Swoje osiągnęli i teraz się gubią. Płocczanie zostali rozbici przez Motor Lublin aż 0:4. Ich trzy ostatnie mecze to 0 punktów z bilansem bramkowym 0:8. Motor z kolei postawił arcyważny krok w kierunku utrzymania. Wskoczyli na 10. miejsce i mają 4 pkt przewagi nad strefą spadkową. Istnieje duża szansa, że im to wystarczy.

Legia przetrwała. Adamski znów bohaterem

Na koniec zawitaliśmy do Niecieczy. Legia Warszawa nigdy wcześniej tam nie wygrała (3 porażki, 1 remis), ale tym razem pojechała z ogromną potrzebą zwycięstwa i do zespołu, który już jest pewny spadku. Przede wszystkim jednak Warszawianie udali się tam z Rafałem Adamskim. Sprowadzony zimą napastnik strzelał na zwycięstwo z Zagłębiem Lubin (1:0), z Widzewem Łódź (1:0), a teraz znów trafił, w 19. minucie uderzeniem głową.

Bruk-Bet Termalica zrobiła bardzo wiele, by tym razem nie był to gol decydujący o wygranej Legii. Mocno nacierali w drugiej połowie, a Warszawianie często wręcz rozpaczliwie się bronili. Rozpaczliwie, ale co dla nich najważniejsze, skutecznie. Legia wygrała 1:0 i ma dzięki temu 43 punkty w tabeli. Daje jej to 8. miejsce, lecz przede wszystkim już niemal pewne miejsce, bo od strefy spadkowej dzieli ją 5 punktów i 7 zespołów. Niecieczanie po tej porażce zyskali pewność, że spadną do I ligi z ostatniego miejsca. 

Tabela Ekstraklasy (stan na 10 maja 2026): 

  1. Lech Poznań - 32 mecze, 56 punktów, bilans bramkowy 57:42
  2. Jagiellonia Białystok - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 51:39
  3. Raków Częstochowa - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 45:37
  4. Górnik Zabrze - 31 meczów, 49 punktów, bilans bramkowy 43:36
  5. GKS Katowice - 32 mecze, 48 punktów, bilans bramkowy 48:42
  6. Zagłębie Lubin - 32 mecze, 48 punktów, bilans bramkowy 45:36
  7. Wisła Płock - 32 mecze, 45 punktów, bilans bramkowy 32:35
  8. Legia Warszawa - 32 mecze, 43 punkty, bilans bramkowy 36:36
  9. Radomiak Radom - 31 meczów, 43 punkty, bilans bramkowy 49:44
  10. Motor Lublin - 32 mecze, 42 punkty, bilans bramkowy 43:46
  11. Pogoń Szczecin - 32 mecze, 41 punktów, bilans bramkowy 57:42
  12. Piast Gliwice - 32 mecze, 41 punktów, bilans bramkowy 40:41
  13. Widzew Łódź - 32 mecze, 39 punktów, bilans bramkowy 39:39
  14. Korona Kielce - 32 mecze, 39 punktów, bilans bramkowy 38:39
  15. Cracovia - 31 meczów, 39 punktów, bilans bramkowy 35:38
  16. Lechia Gdańsk - 32 mecze, 38 punktów, bilans bramkowy 59:60
  17. Arka Gdynia - 31 meczów, 35 punktów, bilans bramkowy 32:55
  18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 32 mecze, 28 punktów, bilans bramkowy 37:61

