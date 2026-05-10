Niedzielne granie w Ekstraklasie zaczęliśmy w Gliwicach, gdzie Piast chciał już sobie niemalże zapewnić utrzymanie zwycięstwem z walczącym o podium GKS-em Katowice. Mecz, w którym padły dwa gole, ale skończyło się wynikiem 0:0. Zarówno Quentin Boisgard (Piast), jak i Filip Borowski (GKS) cieszyli się krótko, bo w pierwszym przypadku był spalony, a w drugim ręką we wcześniejszej fazie akcji zagrał Ilja Szkurin. Remis nie zadowala w pełni nikogo. Piast ma 3 pkt przewagi nad strefą spadkową i choć jest blisko utrzymania, to wydaje się, że jeszcze minimum punktu do spokoju mu brak. GKS z kolei nie skorzystał ze wpadki Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin (0:2) i jest piąty.
Później akcja przeniosła się do Płocka. Tam przekonaliśmy się, że pewna utrzymania Wisła ma już chyba dość tego sezonu. Swoje osiągnęli i teraz się gubią. Płocczanie zostali rozbici przez Motor Lublin aż 0:4. Ich trzy ostatnie mecze to 0 punktów z bilansem bramkowym 0:8. Motor z kolei postawił arcyważny krok w kierunku utrzymania. Wskoczyli na 10. miejsce i mają 4 pkt przewagi nad strefą spadkową. Istnieje duża szansa, że im to wystarczy.
Na koniec zawitaliśmy do Niecieczy. Legia Warszawa nigdy wcześniej tam nie wygrała (3 porażki, 1 remis), ale tym razem pojechała z ogromną potrzebą zwycięstwa i do zespołu, który już jest pewny spadku. Przede wszystkim jednak Warszawianie udali się tam z Rafałem Adamskim. Sprowadzony zimą napastnik strzelał na zwycięstwo z Zagłębiem Lubin (1:0), z Widzewem Łódź (1:0), a teraz znów trafił, w 19. minucie uderzeniem głową.
Bruk-Bet Termalica zrobiła bardzo wiele, by tym razem nie był to gol decydujący o wygranej Legii. Mocno nacierali w drugiej połowie, a Warszawianie często wręcz rozpaczliwie się bronili. Rozpaczliwie, ale co dla nich najważniejsze, skutecznie. Legia wygrała 1:0 i ma dzięki temu 43 punkty w tabeli. Daje jej to 8. miejsce, lecz przede wszystkim już niemal pewne miejsce, bo od strefy spadkowej dzieli ją 5 punktów i 7 zespołów. Niecieczanie po tej porażce zyskali pewność, że spadną do I ligi z ostatniego miejsca.