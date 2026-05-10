Górnik nie wykorzystał wielkiej szansy, a tu takie słowa trenera. "Mieliśmy"

Opadł kurz po finale Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa (2:0) i po raz pierwszy od 1972 roku sięgnął po to trofeum. Zabrzanie są pewni udziału w europejskich pucharach i wciąż mogą marzyć o medalu mistrzostw Polski.

Gasparik zabrał głos po porażce

W sobotę po raz pierwszy od finału zagrali w lidze. Przegrali 0:2 z Zagłębiem Lubin i nie wykorzystali wpadki Lecha, który w piątek zremisował 1:1 z Arką. Górnik mógł jeszcze poważnie włączyć się do walki o mistrzostwo, ale przegrał. Trener Michal Gasparik zabrał głos po tej porażce.

- Mieliśmy normalne przygotowania. Mieliśmy dwa dni wolnego. Myślę, że to jest normalne. Widziałem na pierwszym treningu, że wszystko jest w porządku. Wiem, że przegraliśmy i ten pierwszy mecz po finale jest bardzo ryzykowany, szczególnie jak wygrasz finał. To co tu czułem od początku to była energia i głodny team. To był team, który dyktował tempo tego meczu. Jeśli chcemy taki mecz wygrać, to musimy strzelić pierwsi bramkę. Troszeczkę takiego szczęścia potrzebujemy - że wpadnie ta piłka. Dwa razy Sondre Liseth miał strzały, Lukas Ambros też. Dużo graliśmy w tej ostatniej tercji, ale nie wykorzystaliśmy tych momentów - powiedział w pomeczowej rozmowie z Canal+ Sport.

- Wiemy, jak mocne jest Zagłębie i że wystarczy jeden stały fragment gry. Chłopaki walczyli do końca, tylko że w tej drugiej połowie naciskaliśmy bez niczego. I nie było na takim wysokim poziomie jak w pierwszej połowie. Myślę, że nie możemy patrzeć tak na to, że chłopaki cokolwiek zlekceważyli albo że nie byli mentalnie dobrze przygotowani - dodał.

Nie zabrakło także rozważań w sprawie przyszłości i konstruowania kadry.

- Będziemy grać w Europie, lidze i Pucharze Polski, to będzie trudny sezon. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu, wiemy że potrzebujemy napastnika. Chcielibyśmy zatrzymać Łubika - zobaczymy czy się uda, jeśli nie to musimy mieć też bramkarza - powiedział, a słowa trenera na portalu X cytuje dziennikarz Canal+Sport Krzysztof Marcniak.

- Na pewno trzeba wzmocnić skrzydła żeby można było rotować bez utraty jakości. Tam musimy mieć zawodników dających liczby. W środku mamy mocną konkurencję - dodał szkoleniowiec Górnika.

Gasparik zdradził także, jak wygląda sytuacja w defensywie. Mowa o jednym z zawodników, który jest etatowym członkiem pierwszej jedenastki - Josemie.

- W obronie nie wiemy co z Josemą, nie jesteśmy jeszcze dogadani. Na prawej obronie Kryspin Szcześniak jest niezadowolony z liczby minut. Czeka nas dużo pracy w tym oknie - dodał.

Górnik rozegra jeszcze trzy mecze. Zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli, tracąc siedem punktów do liderującego Lecha. Zabrzanie rozegrali jednak o jeden mecz mniej od Poznaniaków - zresztą tak samo jak mające tyle samo punktów co Górnik (po 49).