Sensacja w meczu Górnika! Znakomite wieści dla lidera Ekstraklasy

Górnik Zabrze po 54 latach świętował zdobycie Pucharu Polski! Podopieczni Michala Gasparika pokonali na Stadionie Narodowym w Warszawie drużynę Rakowa Częstochowa 2:0. Gole zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłań. Teraz czeka ich powrót do rzeczywistości i mecz 31. kolejki Ekstraklasy. W tej serii gier mierzyli się z Zagłębiem Lubin.

Zacięta rywalizacja w meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

Stawka tego meczu była bardzo wysoka. Wszystko przez to, że chwilę wcześniej Jagiellonia Białystok pokonała Pogoń Szczecin 3:2 i dzięki temu wskoczyła na drugie miejsce z dorobkiem 49 pkt. Tyle samo "oczek" przed tym spotkaniem mieli Zabrzanie. W przypadku zwycięstwa z Zagłębiem wróciliby na miejsce wicelidera.

Z kolei Zagłębie Lubin zdobyło 45 pkt i plasuje się na szóstym miejscu. Ewentualne zwycięstwo nad triumfatorem Pucharu Polski pozwoliłoby im się zbliżyć na jeden punkt do czołowej czwórki, gdzie są: Raków, Górnik i Jagiellonia.

To spotkanie zaczęło się dość zaskakująco, bo od ostrego pressingu gości. Górnik nie miał nawet jak wyjść z własnej połowy. Wraz z upływającymi minutami zdobywca Pucharu Polski zaczął odzyskiwać inicjatywę, a następnie zaczęli tak dominować rywali, że to oni mieli problem z wykonaniem trzech celnych podań. Jednak nic z tego nie wyniknęło ani dla jednej, ani dla drugiej drużyny.

Dwa gole w drugiej połowie i sensacyjny wynik meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

Po 24. minutach tego spotkania komentatorzy Canal+ mówili, że "mamy wszystko w tym meczu... oprócz bramek". Na pierwszego gola trzeba było jeszcze trochę poczekać. W końcówce pierwszej połowy najgroźniejszą okazję miał Liseth. Wszystko zaczęło się od rzutu rożnego, wykonywanego przez Janżę. Burić wypiąstkował piłkę, ale futbolówka po chwili znów była pod nogami lewego obrońcy Górnika. Ten teraz postawił na niskie i silne dośrodkowanie. Do niego dopadł napastnik gospodarzy, który wyciągnął się jak struna. Kibice widzieli już piłkę w siatce, ale ta próba była minimalnie niecelna.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 63. minuty. Jakub Kolan jako pierwszy dopadł do piłki wybitej z rzutu rożnego. Pomocnik Zagłębia nie kalkulował i huknął bez zastanowienia. Futbolówka jakimś cudem minęła kilku defensorów Górnika i paru zawodników Zagłębia i zatrzepotała w siatce. W 74. minucie na 2:0 gola strzelił Szabo, który chwilę wcześniej zmienił Kosidisa. Zagrał mu Sypek, który również w tym meczu był rezerwowym. Napastnik Zagłębia zmylił Janżę i oddał strzał z kilku metrów. Łubik nie miał szans!

Górnik próbował odrobić straty - fenomenalny strzał w 84. minucie oddał Paweł Bochniewicz. Defensor przymierzył zza pola karnego. Ta próba była na tyle precyzyjna, że leciała w kierunku dalszego słupka bramki, ale w ostatniej chwili interweniował Jasmin Burić. Nawet wejście z ławki Podolskiego nie odmieniło losów tego meczu, który zakończył się sensacyjnym wynikiem 0:2.

Po tej porażce Górnik spada na czwarte miejsce kosztem Rakowa, a Zagłębie przesuwa się na piątą lokatę i traci jedno "oczko" do Górnika, Rakowa i Jagiellonii. Górnik Zabrze mógł odrobić też dwa punkty do Lecha Poznań, który sensacyjnie stracił punkty w starciu z Arką. Lider tabeli zremisował tylko 1:1.

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2

Gole: Kolan (63') Szabo (74')

Składy:

Górnik Zabrze: Łubik - Sacek, Janicki, Bochniewicz, Janża - Kubicki, Hellebrand, Ambros - Ikia Dimi, Liseth, Chłań

Zagłębie Lubin: Burić - Grzybek, Michalski, Nalepa, Corluka - Dąbrowski, Kocaba, Kolan, Radwański, Reguła - Kosidis