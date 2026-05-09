Co za mecz Widzewa! Arcyważny wynik w starciu o utrzymanie

Obie drużyny grały ostatnio kiepsko, więc można było mieć obawy, że skupią się przede wszystkim na bronieniu 0:0 i dostaniemy nudny, niezdatny do oglądania mecz. Piłkarze szybko nam udowodnili, że tak nie będzie.

Kompletna dominacja do przerwy. Widzew upokorzył Lechię

Na początku meczu aktywniejsi byli Gdańszczanie, którzy stworzyli sobie dwie groźne sytuacje. Tylko że Widzew już w drugiej swojej akcji pokazał, jak ważna w piłce jest skuteczność. Wystarczyło jedno dośrodkowanie Fornalczyka do Bergiera, żeby Łodzianie wyszli na prowadzenie!

Po tej bramce gra Widzewa się uspokoiła, za to Lechia zaczęła grać coraz bardziej chaotycznie. Jeszcze przez kilkanaście minut Gdańszczanie szukali przynajmniej bramki na 1:1, ale gdy w 28. minucie Sebastian Bergier strzelił na 2:0 - tym razem upokarzając beznadziejnego ostatnio Rodina - to chyba każdy na stadionie wiedział, że Łodzianie już tego meczu nie przegrają.

A jeszcze w pierwszej połowie Lechię dobił Steve Kapuadi. Widzew zdobył bramkę już przy swojej pierwszej próbie z rzutu rożnego.

Widzew wygrywał 3:0 do przerwy. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w lipcu 2020 roku, gdy Łodzianie zwyciężyli w II lidze ze Stalą Stalową Wola. Wtedy dwa gole dla Widzewa zdobył Marcin Robak, co najlepiej pokazuje, że od tego czasu w piłce minęła cała epoka.

Spokojna wygrana Widzewa. Opuścili strefę spadkową!

Łodzianie w drugiej połowie kontrolowali przebieg meczu i w pewnym momencie chyba trochę za bardzo uwierzyli, że już zdobyli trzy punkty. W 66. minucie Iwan Żelizko zrobił to, co umie najlepiej - oddał strzał z dystansu - i przepięknym trafieniem zmniejszył stratę Gdańszczan. Chwilę później Tomas Bobcek był blisko zdobycia gola na 2:3, ale Słowak trafił obok bramki. Widzew niespodziewanie zaczął mieć problemy.

Tylko że to było zbyt mało i zbyt późno, a Lechii nie wystarczyło sił i ambicji na to, żeby powalczyć o coś więcej. Nawet gdy w końcówce meczu mieli swoją szansę - po strzale Neugebauera - to świetnie bronił Drągowski. Gospodarze wygrali 3:1 i opuścili strefę spadkową, ale kibice z Łodzi mogą mieć żal za końcówkę meczu, gdy piłkarze Widzewa zaczęli łapać dużo niepotrzebnych kartek. Najgłupszą - za agresywny wślizg - zobaczył Julian Shehu, który przez ten faul wyleciał z boiska.

Na 16. miejsce w tabeli spadła Lechia, która w ostatnich pięciu meczach zdobyła tylko jeden punkt. Sytuacja Gdańszczan jest już krytyczna. Do końca sezonu zagrają z Legią u siebie i z Termalicą na wyjeździe, ale grając tak jak dzisiaj, nie wygrają żadnego z tych dwóch spotkań.