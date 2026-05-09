Ta wpadka może kosztować Lecha mistrzostwo. Trener się tłumaczy

Powiedzieć, że Lech Poznań zawiódł swoich kibiców, którzy w piątkowy wieczór w rekordowej liczbie 41 598 zasiedli na trybunach Enea Stadionu, to jak nic nie powiedzieć. "Kolejorz" podzielił się punktami z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia (1:1) i stracił cenne dwa oczka w walce o mistrzowski tytuł. A okazji do rozstrzygnięcia meczu na swoją korzyść lechici mieli co nie miara.
Zawodziła przede wszystkim skuteczność. Problemy z przebiciem się przez żółto-granatowy mur mieli Mikael Ishak, Patrik Walemark, Leo Bengtsson czy Luis Palma. Ten ostatni akurat trafił do siatki, choć oprócz gola nie błyszczał. Sporo krytyki z kolei spadło pod adresem Ishaka, który zmarnował kilka doskonałych sytuacji i nie był w stanie pokonać Jędrzeja Grobelnego. Raz zatrzymywała go poprzeczka, innym razem Kike Hermoso, a w drugiej połowie huknął z dwóch metrów obok słupka.
- Dopiero strzelił dwa gole przeciwko Legii. Nie wydaje mi się, by był to problem. Oczywiście chcielibyśmy, aby strzelał w każdym meczu. Dziś nie chodziło tylko o niego - stwierdził na konferencji prasowej trener Lecha, Niels Frederiksen.
O co zatem chodziło? Walemark w strefie mieszanej przekonywał dziennikarzy, że on i jego koledzy "nie osiągnęli swojego najwyższego poziomu", a gdyby to zrobili "skruszyliby każdy mur defensywny w Ekstraklasie". Na prośbę o sprecyzowanie, co było tego powodem, Szwed przyznał, że nie do końca jest w stanie to zdiagnozować. Nieco bardziej wylewny był Bartosz Mrozek. Na pytanie o to, czy w szatni panowało bardziej złość, czy rozczarowanie, golkiper "Kolejorza" wyjawił, że przede wszystkim "panowała cisza".
- Jak Lech nie wygrywa, to zawsze jest rozczarowanie. Chcieliśmy uzyskać pełną pulę, szczególnie że przydałyby nam się te trzy punkty - zresztą jak co tydzień. Czuję, że mogliśmy wyciągnąć z tego więcej. Myślę, że ciężko mówić o ofensywie Arki, może poza stałymi fragmentami i ostatnią sytuacją na koniec. Trzeba im oddać duży szacunek, bo naprawdę dobrze się bronili - powiedział. Faktem solidnej gry gości w defensywie nie był zdziwiony również trener Frederiksen.
- To był ciężki mecz dla nas. Graliśmy przeciwko bardzo defensywnie usposobionej drużynie, która walczyła o życie. Robili to całkiem nieźle, ale niestety musimy też spojrzeć na siebie - nie potrafiliśmy dziś znaleźć odpowiedniej jakości z piłką i grać szybciej. Z tą jakością musimy sobie radzić z głęboką defensywą przeciwnika - stwierdził 55-latek.
- W ogóle nie byliśmy tym faktem zaskoczeni. Dyskutowaliśmy o tym i wiedzieliśmy, że to bardzo prawdopodobne, że Arka zagra piątką z tyłu. Wiedzieliśmy, że będą stać bardzo nisko. Nie byliśmy jednak wystarczająco dobrzy, by przebić się przez ten blok - dodał.
- Przed meczem wiele osób mówiło, że wystarczy wygrać z Arką i świętować mistrzostwo. Dzisiejszy mecz pokazał, że to nie takie proste. W tej lidze wszystkie spotkania są bardzo trudne. Jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, chociaż wciąż mamy wszystko w swoich rękach - zaznaczył Duńczyk.
Do końca sezonu Lech Poznań rozegra jeszcze dwa mecze. W 33. kolejce rywalem "Kolejorza" w wyjazdowym starciu będzie Radomiak Radom, zaś na zakończenie rozgrywek do stolicy Wielkopolski przyjedzie Wisła Płock. Bezpośredni rywale "Kolejorza" w walce o mistrzostwo - Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa mają do rozegrania o jedno spotkanie więcej z tytułu zaległości z 31. serii gier.
