Walka o mistrzostwo trwa! Tak wygląda tabela Ekstraklasy po meczu Lecha

W piątek, 8 maja rozpoczęła się 32. kolejka Ekstraklasy. W pierwszym spotkaniu Raków Częstochowa wygrała 2:0 z Koroną Kielce. W wieczornym starciu oglądaliśmy mecz przyjaźni między Lechem Poznań a Arką Gdynia. Walczący o utrzymanie Arkowcy nie zamierzali się jednak Kolejorzowi podkładać i wywieźli z Poznania cenny punkt, Niebiesko-Biali stracili dwa oczka w walce o tytuł. Oto tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach
fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

W piątkowy wieczór, 8 maja w Ekstraklasie oglądaliśmy starcia zespołów z czołówki z drużynami walczącymi o utrzymanie. W pierwszym meczu Raków Częstochowa podejmował Koronę Kielce, a w wieczornym starciu Lech Poznań mierzył się z Arką Gdynia. 

Ważne trzy punkty Rakowa 

Pod wodzą nowego trenera do piątkowej rywalizacji przystąpił Raków Częstochowa. Zespół Medalików podejmował Koronę Kielce na własnym obiekcie. Gospodarze triumfowali 2:0 dzięki golom na początku drugiej połowy, do siatki trafiali Diaby-Fadiga, Marko Bulat. 

Tylko remis w Poznaniu. Lech traci punkty w walce o mistrzostwo 

W meczu przyjaźni nikt nie zamierzał odpuszczać. Lech Poznań walczy o obronę tytułu mistrza Polski, a Arka Gdynia o utrzymanie w Ekstraklasie. Arkowcy wyszli na prowadzenie w 52. minucie, dzięki bramce Kike Hermoso. Kolejorz szybko odrobił straty. W 57. minucie Po asyście Mikaela Ishaka do siatki gości trafił Luis Palma. Więcej goli na stadionie przy ulicy Bułgarskiej nie oglądaliśmy. Lech tylko zremisował z Arką 1:1. 

Lech traci ważne punkty w walce o tytuł 

Po 32. kolejce Lech Poznań na pewno pozostanie liderem Ekstraklasy. Utrata punktów może się jednak okazać istotna w walce o obronę tytułu mistrza Polski. Kolejorz ma siedem oczek przewagi nad Górnikiem Zabrze, ale Górnicy rozegrali dwa mecze mniej, jeśli je wygrają to zrobi się różnica zaledwie jednego punktu. Ważne trzy punkty zdobył też Raków. Zespół pod wodzą nowego trenera Dawida Kroczka uczynił ważny krok w stronę europejskich pucharów. W coraz trudniejszej sytuacji są Korona Kielce i przedostatnia Arka Gdynia. 

Tabela Ekstraklasy po piątkowych meczach 32. kolejki

  1. Lech Poznań - 32 meczów, 56 punktów, 57-42 bilans bramek
  2. Górnik Zabrze - 30, 49 pkt, 43-34 (zdobywca Pucharu Polski)
  3. Raków Częstochowa - 31, 49 pkt, 35-37
  4. GKS Katowice - 31, 47 pkt, 48-42
  5. Jagiellonia Białystok - 30, 46 pkt, 48-37
  6. Zagłębie Lubin - 31, 45 pkt, 43-36
  7. Wisła Płock - 31, 45 pkt, 32-31
  8. Radomiak Radom - 31, 43 pkt, 49-44
  9. Pogoń Szczecin 31, 41 pkt, 43-45
  10. Piast Gliwice - 31, 40 pkt, 40-41
  11. Legia Warszawa - 31, 40 pkt, 35-36
  12. Korona Kielce - 32, 39 pkt, 38-39
  13. Cracovia - 31, 39 pkt, 35-38
  14. Motor Lublin - 31, 39 pkt, 39-46
  15. Lechia Gdańsk - 31, 38 pkt, 58-57
  16. Widzew Łódź - 31, 36 pkt, 36-38
  17. Arka Gdynia - 31, 35 pkt, 32-55
  18. Termalica Nieciecza - 31, 28 pkt, 37-60 - spadek

