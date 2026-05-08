Lechia odzyska odjęte punkty? Jest stanowczy komunikat PZPN

Lechia Gdańsk przed sezonem została surowo ukarana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Ten odjął jej pięć punktów z tytułu zaległych zobowiązań wobec innych klubów i swoich pracowników (naruszenie kryterium F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego). A to może okazać się decydujące w kontekście jej utrzymania w Ekstraklasie, bo Lechia zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli i ma tylko dwa punkty przewagi nad 16. Widzewem. Klub zaskarżył decyzję do Sądu Najwyższego i chciał również złożyć skargę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). PZPN postanowił jednak do tego nie dopuścić.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z karierą Szczęsnego? Żelazny: Wojtek przeszedł tę grę. Już jest wygranym

PZPN odpowiada na wniosek Lechii. "Postanowił nie wyrazić zgody"

W piątek 8 maja odbyło się specjalne posiedzenie zarządu PZPN-u. Dotyczyło ono złożonego przez klub wniosku o wyrażenie zgody na zaskarżenie decyzji do CAS. Po wszystkim związek wydał następujący komunikat:

"Zarząd PZPN, mając na względzie artykuł 58 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wewnętrzne regulacje federacji, w tym Podręcznik Licencyjny na sezon 2025/2026, stoi na stanowisku, że decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych została podjęta zgodnie z prawem wewnątrzzwiązkowym i wszelkimi jego regulacjami.

Podkreślenia wymaga fakt, że klub Lechia Gdańsk postanowił zaskarżyć ostateczną decyzję Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN niezgodnie ze Statutem oraz regulaminami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Klub zdecydował się na ten ruch w sytuacji, gdy PZPN wskazywał, że jedyną poprawną drogą jest złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Klub z tej ścieżki nie skorzystał, wybierając – wbrew regulacjom wewnątrzzwiązkowym – drogę krajową, zaskarżając decyzję Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po rozpatrzeniu skargi, PKOL podzielił stanowisko Organu II instancji i utrzymał w mocy środek kontroli w postaci pozbawienia klubu 5 (pięciu) punktów w sezonie rozgrywkowym 2025/2026. W następnym kroku klub skierował sprawę do Sądu Najwyższego.

Zarząd PZPN, mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny, uwzględniając także niedotrzymanie przez klub regulaminowego terminu złożenia skargi do CAS (to jest w terminie 21 dni od daty otrzymania decyzji), postanowił nie wyrazić klubowi Lechia Gdańsk zgody na skierowanie sprawy do CAS".

Zobacz też: Kwiecień oszukał kibiców Wieczystej? "Pierwszej miłości się nie zapomina"

A zatem Lechia nie dostała zgody na prowadzenie sprawy przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie. Dziennikarz Piotr Potępa informował niedawno, że tematem "straciła zainteresowanie też UEFA". Wydaje się więc, że kara zostanie utrzymana.