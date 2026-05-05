Dudka wskazał największy polski talent. "Nieograniczony sufit"

Wojciech Mońka to jedno z największych odkryć sezonu 2025/26 w Ekstraklasie. Wprawdzie stoper Lecha Poznań debiut zaliczył w poprzednich rozgrywkach, to teraz stał się podstawowym zawodnikiem zespołu, który walczy o drugie z rzędu mistrzostwo Polski. 19-latek wygryzł ze składu m.in. Mateusza Skrzypczaka wybranego najlepszym obrońcą naszej ligi w poprzedniej kampanii.
28 spotkań licząc wszystkie rozgrywki, niezwykle dojrzała i bezpardonowa gra, nawoływanie Jana Urbana do powołania młodego piłkarza do reprezentacji Polski. W tle przygotowania do matury, podczas których oglądał kanał "Mietczyński", by zdać egzamin z języka polskiego. Wojciech Mońka pewnie nie wymyśliłby sobie tego jeszcze rok temu.
W zespole Nielsa Frederiksena 19-latek stał się symbolem solidności. Do seniorskiej kadry jeszcze powołania nie otrzymał, ale zanotował debiut w kadrze U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Na temat talentu stopera w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą wypowiedział się asystent selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski, Dariusz Dudka.
- Uważam, że Wojciech Mońka może zrobić bardzo dużą karierę. Jego sufit jest nieograniczony, potrafi łamać pressing, potrafi się podłączyć. Prawa noga, lewa... no wszystko ma. Jeżeli nie będzie mieć kontuzji i ta droga rozwoju będzie dobrze ułożona przez ludzi, którzy są wokół, może zrobić bardzo dużą karierę - stwierdził. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Mońka jest aktualnie największym talentem w polskiej piłce nożnej.
- Widzę chłopaka bez kompleksów. Chłopaka, który - tak mi się wydaje - jeżeli go włożysz do innej ligi, będzie potrzebował czasu, natomiast sobie poradzi. Myślę, że obecnie to jest chłopak z największym talentem w Polsce - podkreślił.
Warto podkreślić, że Dariusz Dudka współpracował z Wojciechem Mońką w Lechu w zeszłym sezonie, gdy pełnił rolę asystenta Nielsa Frederiksena. Z pewnością więc były piłkarz jest w stanie dużo lepiej ocenić potencjał 19-latka niż osoby z zewnątrz.
Zobacz też: Reprezentacja Polski będzie miała nową gwiazdę? "Muszę oddać szacunek mamie"