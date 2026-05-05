Ważna zmiana w Arce Gdynia. "Nadszedł moment, by się pożegnać"

Walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie w tym sezonie zapowiada się pasjonująco. Jedną z drużyn, której grozi spadek, jest Arka Gdynia. Zespół prowadzony przez trenera Dariusza Banasika w 30 spotkaniach zdobył 34 punkty i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ma cztery punkty straty do bezpiecznej strefy, ale też jeden mecz rozegrany mniej.

Ważna zmiana w Arce Gdynia

W Arce Gdynia podjęto pierwsze decyzje. Wiadomo już, że w klubie nie będzie już pracował dotychczasowy dyrektor sportowy - Serb Veljko Nikitović. Pracował on w Gdyni od czerwca 2024 roku, jeszcze w czasach, gdy zespół był w Betclic 1. Lidze.

"Rok później udało się awansować do Ekstraklasy. Za jego kadencji do Gdyni trafili m.in. tacy zawodnicy jak Oskar Kubiak, Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk, Filip Kocaba (wypożyczenie) czy Damian Węglarz" - pisze oficjalna strona Arki Gdyni.

- Velo, dziękuję za te kilkanaście miesięcy współpracy. Za zaangażowanie i profesjonalne podejście do wykonywanej pracy. W futbolu piękne chwile to momenty, a codzienność to mozolna i wymagająca praca. Dziękuję Ci za takie chwile jak awans do Ekstraklasy, ale przede wszystkim za codzienną współpracę - powiedział Wojciech Pertkiewicz, prezes gdyńskiego klubu.

Krótko wypowiedział się też sam Nikitović.

- Po dwóch latach nadszedł moment, by się pożegnać. Cieszę się, że mogłem pracować w Arce Gdynia i na pewno zapamiętam ten czas. Dziękuję wszystkim w klubie za współpracę i wsparcie - powiedział Nikitović.

Wiadomo już, że Serba w roli dyrektora sportowego zastąpi Tomasz Wichniarek. Klub poinformował o tym na oficjalnej stronie. Wichniarek wcześniej pracował siedem lat w Lechu Poznań, najpierw w roli skauta, a potem kierował działem skautingu.

Potem był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za kwestie sportowe w Warcie Poznań. Od 2020 pracował w Widzewie Łódź, najpierw jako szef działu skautingu, a od 2022 roku w roli dyrektora sportowego.

Arka Gdynia zagra jeszcze w tym sezonie cztery mecze - u siebie z Górnikiem Zabrze (13 maja, godz. 18) i Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (18 maja, godz. 19) oraz na wyjeździe z Lechem Poznań (8 maja, godz. 20.30) i w ostatniej kolejce z Rakowem Częstochowa (23 maja, godz. 17.30.