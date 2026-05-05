Legenda Ekstraklasy kończy karierę. To już oficjalne

37-letni Brazylijczyk Leandro w tym sezonie w barwach Radomiaka zagrał zaledwie dwa spotkania (bez gola i asysty). I tak jednak kibice w Radomiu go uwielbiają. Ten napastnik gra bowiem w tym klubie od aż czternastu lat i jest jego legendą! Bilans Brazylijczyka w Radomiaku to: 330 spotkań, 105 bramek i 27 asyst.

Legenda Radomiaka kończy karierę

Teraz Leandro zapowiedział, że w najbliższym meczu w Radomiu - z Lechem Poznań - zakończy sportową karierę.

- Cześć "Zieloni". Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Chciałbym przekazać wam bardzo ważną informację. Mam uśmiech na twarzy, ale serce bardzo boli. Od 14 lat jestem w Radomiaku, ale po meczu z Lechem muszę zakończyć karierę piłkarską. To był najpiękniejszy czas w moim życiu. Jestem bardzo dumny, gdzie byliśmy i gdzie teraz jesteśmy. Nie jest mi łatwo, ale najważniejsze, że Radomiak jest w Ekstraklasie. Chciałem z całego serca wam podziękować za całą historię, za wszystkie wyjazdy, stare czasy w trzeciej lidze - m.in. powiedział Leandro w krótkim nagraniu do kibiców.

"Są piłkarze, którzy zapisują się w statystykach, ale są też tacy, którzy zostają w klubie na lata. Po ponad dekadzie spędzonej w Radomiu Leandro kończy piłkarską karierę, zamykając jeden z najważniejszych rozdziałów w najnowszej historii Radomiaka. W przypadku Leandro równie istotne jest to, czego nie sposób ująć w liczbach - charakter, konsekwencja i przywiązanie do barw. Przez lata był jednym z filarów drużyny i zawodnikiem, który niezależnie od poziomu rozgrywek dawał zespołowi jakość i pewność. Dla kibiców stał się legendą, dla drużyny był liderem, a dla klubu - historią, której nie da się opowiedzieć bez jego nazwiska" - czytamy na oficjalnej stronie Radomiaka.

Poinformowano też, jak będzie wyglądać pożegnanie Leandro.

"Mecz z Lechem Poznań, który odbędzie się 16 maja o godzinie 20.15 przy Struga 63, będzie oficjalnym pożegnaniem Leandro z boiskiem - wyjątkowym momentem, który rozpocznie się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Zaplanowaliśmy specjalne atrakcje oraz godne pożegnanie naszej legendy, dlatego warto pojawić się na stadionie wcześniej i być częścią tego wydarzenia od samego początku. To spotkanie zasługuje na pełne trybuny" - czytamy.

Radomiak Radom zapewnił sobie już utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie ma serię trzech zwycięstw z rzędu w tych rozgrywkach (2:1 z Widzewem i 3:1 z Lechią Gdańsk u siebie oraz 1:0 na wyjeździe z Wisłą Płock).

Radomianie w poniedziałek, 11 maja (godz. 19) zagrają na wyjeździe z Cracovią. Potem zespół ten czekają mecze u siebie z Lechem Poznań (16 maja, godz. 20.15) i wyjazd do Górnika Zabrze (23 maja, godz. 17.30).