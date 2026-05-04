Pracował w Widzewie. Teraz ma dołączyć do... Arki Gdynia

Wciąż trwa zażarta walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest jedyną drużyną, która jest pewna spadku. Przedostatnia Arka Gdynia ma 34 punkty i traci do trzeciego od końca Widzewa Łódź dwa "oczka", a do piętnastej Lechii Gdańsk - cztery.

Widzew czy Arka niedawno zmieniały trenerów. Z klubu z Gdyni odszedł niedawno Dawid Szwarga, a zastąpił go Dariusz Banasik. Z kolei z Widzewem w Marcu pożegnał się Igor Jovicević, a w jego miejsce pojawił się Alexandar Vuković. Teraz w jednym z tych klubów ma dojść do kolejnej roszady.

Według doniesień Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl Veljko Nikitović - dyrektor sportowy Arki Gdynia ma niedługo zakończyć współpracę z klubem. Ma on się przenieść do Motoru Lublin. W związku z tym klub zaczął poszukiwania jego następcy. Zdaniem dziennikarza, decyzja została już podjęta.

"Według naszych informacji w klubie z Gdyni ma go zastąpić Tomasz Wichniarek. 53-latek ostatnio pracował w Zagłębiu Sosnowiec, w którym był pełnomocnikiem zarządu ds. sportowych" - czytamy.

Wcześniej Wichniarek był m.in. dyrektorem sportowym, czy szefem skautingu Widzewa Łódź, pracował w pionie sportowym Lecha, czy był dyrektorem technicznym Warty Poznań.

Tomasz Wichniarek zakończył współpracę z Widzewem Łódź 5 marca 2025 roku. Od 31 maja 2022 pełnił stanowisko dyrektora sportowego. Z klubem związany był od 1 listopada 2020, kiedy pracował jako szef skautingu.

Jego rozstanie z Widzewem było dość burzliwe. W podkaście "Rozmowy tylko sportowe" wyjawił, że 53-latek miał zostać w klubie, ale zdanie zmienił Mindaugas Nikolicius.

- Jak to się stało, że odszedłem? Proszę zadzwonić do dyrektora Niko (Mindaugasa Nikoliciusa). Prezesi do mnie przyszli i powiedzieli, że nie chcą, żebym opuścił klub. Chcieli, żebym został szefem rekrutacji i wspomagał Niko w rynku polskim. Zajął się procedurami, strategiami, bo w tym jestem dobry. To miała być moja rola. Niko powiedział, że się zgadza i że będziemy pracować wspólnie przynajmniej do czerwca. Po tygodniu, gdy mieliśmy to finalizować, przemyślał to i stwierdził, że nie jest zainteresowany taką współpracą. Miałem przedstawić mu, dlaczego Tomek Wichniarek powinien w Widzewie pracować - poinformował (cyt. za transfery.info).