Jest zagraniczny kandydat na trenera Rakowa!

Raków Częstochowa trenera zmienił już po raz drugi w tym sezonie. Najpierw w grudniu zeszłego roku drużynę opuścił Marek Papszun, który przeniósł się do Legii Warszawa. Zastąpił go Łukasz Tomczyk, ale w niedzielę oficjalnie pożegnał się ze stanowiskiem. Dzień po przegranej z Górnikiem Zabrze 0:2 w finale Pucharu Polski klub poinformował o jego zwolnieniu. W poniedziałek poznaliśmy za to nazwisko jego następcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Firlej: "Za wcześnie spuściliśmy z tonu"

Raków ogłosił nazwisko trenera. Już głośną mówią o następnym

"Dawid Kroczek objął funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Nasz nowy trener jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Cracovii, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resovii oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki" - podano w komunikacie na platformie X. Nie wiadomo jednak, jak długo ma pozostać na stanowisku.

Jak informował w niedzielę dziennikarz NaWylot TV, Kamil Głębocki, Kroczek poprowadzi zespół: "do końca obecnego sezonu, potem padnie decyzja co dalej, w zależności od efektów". Tymczasem do nowych informacji dotarł "Przegląd Sportowy Onet". W poniedziałek podał, że 37-latek został jedynie trenerem tymczasowym, a klub już rozgląda się za następnym trenerem.

Zobacz też: Klub Ekstraklasy wydał komunikat. "Z uwagi na obecną sytuację Zondacrypto"

Trener z zagranicy poprowadzi Raków? Pierwsza taka sytuacja w historii

Jednym z kandydatów ma być Lubos Kozel. 55-letni Czech od blisko dwóch lat związany jest z zespołem FK Jablonec - obecnie czwartą drużyną tabeli ligi czeskiej. Wcześniej trenował Slovana Liberec, Banika Ostrawa, Duklę Praga oraz młodzieżowe reprezentacje Czech do lat 18 i 19. W przeszłości miał się nim interesować Lech Poznań. Gdyby Kozel faktycznie przejął Raków, stałby się pierwszym zagranicznym trenerem w historii klubu.

Wydaje się jednak, że do ewentualnego zatrudnienia dojdzie po zakończeniu bieżących rozgrywek. Rakowowi pozostały jeszcze cztery mecze - z Koroną, Jagiellonią, Piastem i Arką. Na ten moment ekipa spod Jasnej Góry zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy.