Klub Ekstraklasy wydał komunikat. "Z uwagi na obecną sytuację Zondacrypto"

Na początku kwietnia na światło dzienne wyszły problemy polskiej giełdy kryptowalut Zondacrypto. W kolejnych tygodniach sprawy nabrały rozpędu, a afera z firmą przybrała wielkie rozmiary. Polscy olimpijczycy nie mogą zrealizować wypłat środków, które zostały im przekazane jako nagrody za medale podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Zondacrypto znika z Ekstraklasy

Zondacrypto była także sponsorem klubów występujących w Ekstraklasie. Do jej partnerów należeli: Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, GKS Katowice oraz Lechia Gdańsk. Pierwsze dwa zespoły po wyjściu na jaw problemów z giełdą zerwały współpracę usuwając logotyp ze swoich strojów oraz pozostałych klubowych elementów reklamowych.

Na podobny ruch w kwestii wypowiedzenia współpracy zdecydowały się kluby z Katowic i Gdańska. Piłkarze Lechii w poniedziałkowym spotkaniu z Radomiakiem mają zagrać bez wizerunku sponsora na koszulkach. Nieco inaczej ma się sprawa z drużyną ze Śląska, która podjęła współpracę z giełdą w lipcu 2025 roku.

GKS Katowice nadal z logotypem giełdy kryptowalut

Trzecia drużyna ligowej tabeli podczas niedzielnego starcia z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (5:1) wystąpiła z umieszczonym logotypem Zondacrypto na trykocie, choć już wcześniej informowała portal "WP SportoweFakty" o tym, iż kroki wobec sponsora mające na celu wypowiedzenie umowy zostały poczynione. "Z uwagi na obecną sytuację Zondacrypto, GKS Katowice wystosował pismo, które inicjuje proces rozwiązania umowy sponsorskiej. Podjęte przez nas działania mają w pełni zabezpieczyć interes klubu, stąd proces zakończenia współpracy będzie następował stopniowo" - przekazał rzecznik klubu Michał Kajzerek.

Jak donosi portal, zdaniem klubu proces musi przebiegać według ustaleń, co nie ma wpływu na decyzję o zerwaniu umowy przez GKS Katowice. "GKS Katowice zainicjował proces rozwiązywania umowy sponsorskiej. Zakończenie współpracy będzie następowało stopniowo" - komentował Kajzerek.

GKS Katowice po 31. kolejkach Ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Czwarta Jagiellonia oraz piąty Raków tracą do klubu ze stolicy Śląska jeden punkt, a w dodatku mają zaległe mecze do rozegrania, co może doprowadzić do kolejnych przetasowań w czołówce.