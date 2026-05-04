Ależ wpadka podczas meczu Ekstraklasy. "Mam ochotę napisać imię i nazwisko"

W niedzielę, 3 maja Pogoń Szczecin zrobiła duży krok w stronę utrzymania. W spotkaniu 31. kolejki Portowcy wygrali 3:0 z Wisłą Płock, dzięki czemu mają już pięć punktów przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem Łódź. Po meczu sporo mówiło się o drobnej wpadce, transmitującej wydarzenie stacji Canal+ Sport.

Wpadka na antenie Canal+ Sport

W końcówce meczu Pogoń - Wisła zniknęła transmisja z murawy, a na ekranie pojawiły się reklamy. Błąd został szybko naprawiony, a kibice mogli się dalej cieszyć z oglądania spotkania.

- Czy oni właśnie przerwali mecz blokiem reklamy? Michał Kołodziejczyk? To też livepark? Bo jak tak, to ktoś tam ewidentnie sabotuje nam ekstraklasę - napisał na portalu X jeden z widzów, zwracając się bezpośrednio do szefa stacji, Michała Kołodziejczyka.

Jest reakcja Kołodziejczyka. "Pomyliły się kanały"

Michał Kołodziejczyk zareagował na błąd swojej stacji. Szef Canal+ Sport przyznał, że wina leży po stronie jego zespołu.

"Nie, to nie livepark. To u nas. "Pomyliły sie kanały", "przełączyło się". W sumie to czasami mam ochotę napisać imię i nazwisko, ale cóż. Przepraszam" - napisał w odpowiedzi na portalu X, Michał Kołodziejczyk.

Canal+ transmituje piłkarską Ekstraklasę od 1995 roku. Od wielu lat stacja pokazuje wszystkie mecze, każdej kolejki. W poniedziałek, 4 maja czeka nas dokończenie 31. serii gier. Radomiak Radom zmierzy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski, Lech Poznań.