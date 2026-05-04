Powrót na stronę główną

Ależ wpadka podczas meczu Ekstraklasy. "Mam ochotę napisać imię i nazwisko"

Widzowie Canal+ Sport doświadczyli drobnej wpadki ze strony stacji podczas meczu Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. W końcówce meczu zamiast rywalizacji na boisku pojawiły się... reklamy. Błąd wyjaśnił szef Canal+ Sport, Michał Kołodziejczyk.
Michał Kołodziejczyk
screen: youtube.com/@canalplussportpolska

W niedzielę, 3 maja Pogoń Szczecin zrobiła duży krok w stronę utrzymania. W spotkaniu 31. kolejki Portowcy wygrali 3:0 z Wisłą Płock, dzięki czemu mają już pięć punktów przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem Łódź. Po meczu sporo mówiło się o drobnej wpadce, transmitującej wydarzenie stacji Canal+ Sport. 

Zobacz wideo Jak piłkarze radzą sobie z hejtem? Łukasik: Najgorsze to, gdy przypną nam łatkę

Wpadka na antenie Canal+ Sport

W końcówce meczu Pogoń - Wisła zniknęła transmisja z murawy, a na ekranie pojawiły się reklamy. Błąd został szybko naprawiony, a kibice mogli się dalej cieszyć z oglądania spotkania. 

- Czy oni właśnie przerwali mecz blokiem reklamy? Michał Kołodziejczyk? To też livepark? Bo jak tak, to ktoś tam ewidentnie sabotuje nam ekstraklasę - napisał na portalu X jeden z widzów, zwracając się bezpośrednio do szefa stacji, Michała Kołodziejczyka. 

Zobacz też: Spojrzał na tabelę Ekstraklasy i nie dowierza: "Ta liga jest szalona"

Jest reakcja Kołodziejczyka. "Pomyliły się kanały" 

Michał Kołodziejczyk zareagował na błąd swojej stacji. Szef Canal+ Sport przyznał, że wina leży po stronie jego zespołu. 

"Nie, to nie livepark. To u nas. "Pomyliły sie kanały", "przełączyło się". W sumie to czasami mam ochotę napisać imię i nazwisko, ale cóż. Przepraszam" - napisał w odpowiedzi na portalu X, Michał Kołodziejczyk. 

Canal+ transmituje piłkarską Ekstraklasę od 1995 roku. Od wielu lat stacja pokazuje wszystkie mecze, każdej kolejki. W poniedziałek, 4 maja czeka nas dokończenie 31. serii gier. Radomiak Radom zmierzy się na własnym stadionie z Lechią Gdańsk. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski, Lech Poznań.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.