Rewolucja w Ekstraklasie. PZPN reaguje, domaga się wielkich zmian

Według danych portalu Transfermarkt niemalże co drugi zawodnik klubów Ekstraklasy jest obcokrajowcem. W kadrach znajduje się 515 piłkarzy, a polskiego paszportu nie posiada 253 z nich - stanowi to 49,1 proc. Rzecz jasna, w różnych drużynach ten stosunek jest inny. W niektórych Polacy są zdecydowaną mniejszością.

Przykładowo - we wczorajszym meczu Ekstraklasy trener Pogoni Szczecin wystawił w podstawowym składzie 10 obcokrajowców. Jedynym rodzynkiem był 16-letni Natan Ława. Thomas Thomasberg na ławce miał kolejnych 6 zawodników bez polskiego paszportu. W 31. kolejce zagraniczni piłkarze stanowili też większość meczowych kadr Cracovii i Widzewa Łódź.

Czas na zmiany w Ekstraklasie?

Teraz może się to zmienić. Jak podaje Adam Sławiński z Kanału Sportowego, PZPN w rozmowach z przedstawicielami Ekstraklasy i I ligi ma przedstawić projekt wprowadzający obowiązek posiadania polskich piłkarzy w składach drużyn na mecze mistrzowskie. "Słyszę o obowiązku nawet 8-10 zawodników z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze" - przekazuje Sławiński.

Temat ma zostać poruszony podczas dzisiejszego spotkania działaczy Związku i władz dwóch najwyższych lig w kraju. "14 maja projekt zostanie postawiony pod głosowanie na zarządzie PZPN" - informuje dziennikarz. Co więcej, prowadzenie takiego przepisu ma mieć poparcie ministra sportu - Jakuba Rutnickiego.

Nowe zasady dot. wyboru składów

Obecnie w Ekstraklasie nie obowiązują żadne wymogi dotyczące kadr meczowych. Przed bieżącym sezonem zniesiony został przepis o młodzieżowcu, wprowadzony w 2019 roku. Obowiązuje on jednak w I lidze. Zasady te były przedmiotem głośnych dyskusji.

Zwolennicy wskazywali na to, że młodzi piłkarze dostawali szansę gry z najlepszymi. Przeciwnicy - że zasada psuła rynek i marnowała kariery wielu adeptów, którzy byli "rezerwowymi młodzieżowcami". Zamiast na wypożyczenie do niższych lig, tacy zawodnicy mogli liczyć co najwyżej na grę w drugiej drużynie.

Wprowadzenie takiego przepisu z pewnością nie wpłynie negatywnie na kluby z silnymi akademiami. Można tu wymienić Lecha Poznań czy Zagłębie Lubin, które regularnie stawiają na swoich wychowanków. Problemy mogą mieć natomiast drużyny takie jak wymienione wcześniej Pogoń czy Widzew - one w swoich kadrach mają wielu obcokrajowców. Jeżeli zasady wejdą w życie, potrzebna będzie gruntowna przebudowa.