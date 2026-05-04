Oto nowy trener Rakowa Częstochowa. Oficjalnie

"Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - przekazał w niedzielny wieczór mistrz Polski z sezonu 2022/23. Była to dość zaskakująca decyzja, bo jeszcze kilka dni wcześniej Wojciech Cygan zapewniał, że właśnie z tym trenerem wiążą przyszłość klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny mocno o trenerze Arsenalu: Arteta to trener z Instagrama

Raków ma nowego trenera

Raków zapowiedział, że już w poniedziałek przedstawi nazwisko nowego szkoleniowca. Media dywagowały, że zostanie nim Dawid Kroczek, który od lipca 2025 jest związany z ekipą spod Jasnej Góry. Był asystentem Marka Papszuna, a od grudnia skautem.

I okazało się, że dziennikarze "mieli nosa". Właśnie poznaliśmy nazwisko następcy Tomczyka. "Dawid Kroczek objął funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa" - przekazał klub tuż po godzinie 9:00. Następnie przedstawił garść informacji na temat szkoleniowca.

"Nasz nowy trener jest posiadaczem licencji UEFA Pro. Przed obecnym sezonem dołączył do Rakowa jako asystent Marka Papszuna, a od początku roku wspierał pion sportowy w zakresie skautingu. W swoim CV ma pracę w Cracovii, a także w sztabach szkoleniowych Unii Skierniewice, Resovii oraz Sokoła Aleksandrów Łódzki. Trenerze, życzymy powodzenia!" - przekazał Raków.

Przed nowym szkoleniowcem spore wyzwanie. Musi wprowadzić Raków do europejskich rozgrywek. Klub stracił bowiem szanse, by dostać się do nich dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski. Częstochowianie przegrali 0:2 z Górnikiem Zabrze.

Zobacz też: Gwiazdor odejdzie z Realu? "Dziękuję Bogu, że tu trafiłem".

Obecnie Raków plasuje się na piątej lokacie z dorobkiem 46 punktów. Do lidera, Lecha Poznań, traci dziewięć "oczek". Kroczek zadebiutuje na ławce Rakowa już w piątek 8 maja o godzinie 18:00. Tego dnia Raków zagra z Koroną Kielce.