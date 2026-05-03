Media: Oto nowy trener Rakowa. Szybko poszło

Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Zaledwie dzień po przegranym finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2) klub poinformował o jego zwolnieniu. "Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - podano w oficjalnym komunikacie. Co zatem stanie się drużyną z Częstochowy?

REKLAMA

Zobacz wideo Gamrot: Tęsknię za tym, by nie być rozpoznawalnym

Media: Oto nowy trener Rakowa Częstochowa. "Przejmie zespół do końca sezonu"

Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Na Wylot TV - Kamil Głębocki. "Nowym trenerem Rakowa zostanie Dawid Kroczek. Trener przejmie zespół do końca obecnego sezonu, potem padnie decyzja co dalej, w zależności od efektów" - przekazał na platformie X.

Dawid Kroczek w Rakowie Częstochowa pracuje od lipca 2025 r. Najpierw był asystentem trenera Marka Papszuna, ale po jego odejściu zajął stanowisko skauta. Wcześniej zaś trenował Cracovię, Unię Skierniewice i Resovię Rzeszów.

Zobacz też: Polak wyciągnął zespół z otchłani! Siódmy gol, utrzymanie już blisko

Do końca sezonu Rakowowi pozostały cztery mecze. Najpierw 8 maja czeka go domowe starcie z Koroną Kielce. Później spotka się jeszcze z Jagiellonią, Piastem i Arką Gdynia.

Tomczyk posadę trenera Rakowa objął pod koniec grudnia zeszłego roku. Od tamtej pory poprowadził zespół w 17 meczach. Jego bilans to sześć wygranych, pięć remisów i sześć porażek. Raków pozostawił na piątym miejscu w tabeli Ekstraklasy.