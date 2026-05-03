Raków zwolnił trenera! Sensacyjna decyzja po finale Pucharu Polski

Raków Częstochowa nie sprostał Górnikowi Zabrze w sobotnim finale Pucharu Polski. Po porażce 0:2 wicemistrzowie Polski muszą walczyć o awans do europejskich pucharów poprzez rozgrywki ligowe. Jednak już pod okiem nowego szkoleniowca.

Raków Częstochowa zakończył współpracę z Łukaszem Tomczykiem po finale Pucharu Polski.

W niedzielę o godz. 19:59 klub poinformował o rozstaniu z Łukaszem Tomczykiem. "Raków Częstochowa informuje, że zakończył współpracę z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Decyzja została podjęta po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny i nie wynika wyłącznie z rezultatu finału Pucharu Polski. Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu" - zakomunikowano na X.

Tomczyk dołączył do klubu 22 grudnia 2025 r., po odejściu Marka Papszuna do Legii Warszawa. "Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - dodano. Wiadomo też, kiedy zostanie ogłoszony nowy szkoleniowiec.

Wtedy Raków ogłosi następcę Tomczyka

"Nazwisko nowego trenera pierwszej drużyny Rakowa Częstochowa zostanie ogłoszone jutro. Do czasu kolejnego oficjalnego komunikatu, Klub nie będzie udzielał dodatkowych komentarzy w tej sprawie" - czytamy.

Aktualnie Raków Częstochowa zajmuje piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy - to na koniec sezonu dałoby udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Do końca sezonu wicemistrzowie Polski mają jeszcze cztery mecze ligowe, z: Koroną Kielce (8 maja), Jagiellonią Białystok (13 maja), Piastem Gliwice (17 maja) i Arką Gdynia (23 maja).