Ekstraklasa w majówkowej kolejce trochę usunęła się w cień na czas finału Pucharu Polski - w sobotę 2 maja Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa (2:0) na Stadionie Narodowym. W niedzielę wszystkie oczy znów były zwrócone na ligowe rozgrywki. A trochę się działo.

Poznaliśmy pierwszego spadkowicza z Ekstraklasy. Oto tabela na koniec majówki

Zaczęło się z przytupem, gdyż Termalica Nieciecza przegrała aż 1:5 z GKS-em Katowice i ostatecznie straciła szanse na utrzymanie. W kolejnym spotkaniu Zagłębie Lubin oraz Cracovia nie zachwyciły, bezbramkowo remisując - przez to Lubinanie stracili okazję na przybliżenie się do europejskich pucahrów. Na koniec dnia Pogoń Szczecin podejmowała Wisłę Płock i wygrała 3:0 po dublecie Filipa Cuicia oraz trafieniu Husseina Alego z 93. minuty - dzięki temu Szczecinianie awansowali z 15. na ósme miejsce w tabeli.

Tuż nad nimi są Płocczanie, którzy nie wykorzystali okazji, aby doskoczyć do czołówki w związku z potknięciami lub pauzą rywali. Liderem pozostaje Lech, mający sześć punktów przewagi nad drugim Górnikiem, który zaległy mecz z Arką rozegra 13 maja. Tego samego dnia drugi finalista PP, czyli Raków, podejmie Jagiellonię i będzie to arcyważne spotkanie dla walki o europejskie puchary. Aktualnie na najniższym stopniu podium, czyli tuż przed Białostoczanami oraz Częstochowianami, jest GKS Katowice.

Jeśli chodzi o dół tabeli, to najbliżej podzielenia losów Termaliki są obecnie Widzew Łódź i Arka, która ma jednak mecz mniej. Poniżej granicy 40 pkt są również: Lecha (zagrała o jedno spotkanie mniej), Motor Lublin, Cracovia oraz Korona Kielce.

Tabela Ekstraklasy po niedzielnych meczach 31. kolejki

Lech Poznań - 31 meczów, 55 punktów, 56-41 bilans bramek Górnik Zabrze - 30, 49 pkt, 43-34 (zdobywca Pucharu Polski) GKS Katowice - 31, 47 pkt, 48-42 Jagiellonia Białystok - 30, 46 pkt, 48-37 Raków Częstochowa - 30, 46 pkt, 43-37 Zagłębie Lubin - 31, 45 pkt, 43-36 Wisła Płock - 31, 45 pkt, 32-31 Pogoń Szczecin 31, 41 pkt, 43-45 Piast Gliwice - 31, 40 pkt, 40-41 Legia Warszawa - 31, 40 pkt, 35-36 Radomiak Radom - 30, 40 pkt, 46-43 Korona Kielce - 31, 39 pkt, 38-37 Cracovia - 31, 39 pkt, 35-38 Motor Lublin - 31, 39 pkt, 39-46 Lechia Gdańsk - 30, 38 pkt, 57-54 Widzew Łódź - 31, 36 pkt, 36-38 Arka Gdynia - 30, 34 pkt, 31-54 Termalica Nieciecza - 31, 28 pkt, 37-60 - spadek

W jedynym poniedziałkowym meczu 31. kolejki Ekstraklasy o godz. 19:00 Radomiak Radom podejmie Lechię Gdańsk.