Media: Bramkarz Legii może zagrać w Premier League!

Kacper Tobiasz najprawdopodobniej odejdzie latem z Legii Warszawa. Bramkarz znalazł się w kręgu zainteresowań angielskiego klubu, który walczy o awans do Premier League.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W czerwcu wygasa umowa Kacpra Tobiasza z Legią Warszawa. Michał Żewłakow, dyrektor sportowy klubu, przyznał w rozmowie z Canal Plus Sport, że kontrakt nie zostanie przedłużony. To wszystko sprawia, że bramkarz rozgląda się za nowym klubem. Ciekawe informacje przekazał na platformie X profil FootballScout, który specjalizuje się w doniesieniach transferowych. Otóż Tobiasz miał znaleźć się na celowniku Middlesbrough - drużyny z czołówki Championship. 

Middlesbrough z szansą na występy w Premier League

Po przyjściu Otto Hindricha do Legii sytuacja Tobiasza stała się bardzo zła. Marek Papszun w ogóle na niego nie stawia. Wystarczy wspomnieć, że 23-latek po raz ostatni pojawił się między słupkami 13 lutego, kiedy Wojskowi zremisowali z GKS-em Katowice 1:1.

Middlesbrough z kolei walczy o awans do Premier League. Na kolejkę przed końcem Championship zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 79 punktów. Wciąż jest szansa na drugą pozycję, która daje bezpośredni awans. Strata do Ipswich Town wynosi bowiem dwa "oczka". Grę w barażach Middlesbrough ma już natomiast zapewnioną. 

Dotychczas ekipa z Riverside Stadium straciła 45 goli w rozgrywkach ligowych, co sprawia, że ma najlepszą defensywę w całej stawce. 

Oto dorobek Tobiasza w Legii Warszawa

Trudno powiedzieć, czy w przypadku awansu do Premier League Middlesbrough nadal będzie zainteresowane sprowadzeniem Tobiasza. Na pewno Polak jest jedną z opcji do wzmocnienia kadry klubu.

W pierwszym zespole Legii Tobiasz rozegrał 138 meczów i 39 razy zachował czyste konto. Wywalczył z klubem mistrzostwo Polski, dwa puchary Polski i dwa superpuchary. 

