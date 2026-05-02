Ten mecz wyglądał dokładnie tak, jak wygląda zarządzanie Legią Warszawa i Widzewem Łódź. Był wręcz idealnym symbolem pogubienia tych klubów i smutnej rzeczywistości, w której się znalazły. Z jednej strony - niewykorzystany potencjał i drużyna bez krzty polotu, a z drugiej - zbieranina przestraszonych zawodników, przekonanych do bronienia bezbramkowego remisu. To ciekawe, że w starciu przepłaconych piłkarzy najważniejszy okazał się akurat ten kupiony za drobne - Rafał Adamski, który jedynym golem w meczu dał zwycięstwo Legii.

Po wielu latach mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź znów był decydujący. Znów miał olbrzymią stawkę i znów wywoływał emocje. Wprawdzie już nie decydował o mistrzowskim tytule, a o utrzymaniu się w Ekstraklasie i uniknięciu absolutnej katastrofy. Ale właśnie dlatego stanowił tak bardzo symboliczną, obrazową i jaskrawą opowieść o tym, jak zarządzane są oba te kluby i jak nieskuteczne okazały się decyzje podejmowane przez ich prezesów i dyrektorów sportowych. Ten mecz był jak audyt pokazujący jakość ich pracy. Był symbolem ich pogubienia i przeglądem wszystkich nietrafionych pomysłów.

Przesiąknięty strachem Widzew i pozbawiona jakości w ataku Legia. Mecz grany głównie w poprzek, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Spotkanie przepełnione strachem i niemocą. Zlepione z najprostszych zagrań. Ależ to było brutalne zderzenie wizji właścicieli z rzeczywistością! Dariusza Mioduskiego zaprowadziła w to miejsce wieloletnia konsekwencja w popełnianiu błędów, natomiast Roberta Dobrzyckiego raptowność i niezbyt szczęśliwa ręka do ludzi, którym powierzył przebudowę zespołu. Skutki tego widzieliśmy wyraźnie - zgubiona tożsamość z jednej strony i wyrzucone w błoto miliony z drugiej. Po obu - brak jakości wręcz nieprzystający do klubów z taką marką, historią i potencjałem.

Ten mecz wystawiał oczywiście recenzję również samym piłkarzom i trenerom, ale przede wszystkim opowiadał o ludziach, którzy tymi klubami zarządzają. I to oni powinni znaleźć się na pierwszym planie zaraz po jego zakończeniu. W przypadku Legii wszystko przypudruje wynik - bezcenna wygrana 1:0 po wepchnięciu piłki do bramki przez Rafała Adamskiego w ostatniej akcji meczu, dzięki której odskakuje od strefy spadkowej, a przy okazji popycha ku przepaści Widzew. Ale to też symboliczne - a wyłapał to Michał Zachodny z TVP Sport - że w meczu, w którym po boisku biegało tylu przepłaconych piłkarzy, najważniejszy okazał się akurat ten kupiony za drobne. Że klub, który ma dwóch dyrektorów sportowych - Michała Żewłakowa i Frediego Bobicia, a do tego rozrośnięty dział skautingu, został uratowany przez piłkarza ściągniętego na alibi z oddalonego raptem o kilkadziesiąt kilometrów Grodziska Mazowieckiego.

"Powinniśmy walczyć o mistrzostwo. Powinniśmy być w innym miejscu, ale na 90 minut zapominamy o tabeli" - krzyczał stadionowy spiker kilkanaście minut przed meczem. Ale o tabeli nie zapomniał nikt. Trenerzy i piłkarze wciąż mieli ją przed oczami - widzieli stan sprzed tej kolejki: będący na 16. miejscu Widzew z 36 punktami i wyprzedzającą go zaledwie o punkt Legię, która była tuż nad strefą spadkową. Strach przed potknięciem był tak olbrzymi, że bardzo długo uniemożliwiał podjęcie jakiegokolwiek ryzyka. Może temu meczowi nawet bardziej pasowałby bezbramkowy remis, na który się zanosiło? Może on nawet lepiej utrwaliłby w pamięci postronnych kibiców, jak niskiej jakości było to widowisko? Może to 0:0 spięłoby to "widowisko" klamrą?

Przecież nawet w tej ostatniej akcji, która przyniosła Legii zwycięskiego gola, było mnóstwo strachu. Zachowanie jej piłkarzy przypominało typowe zachowanie bohaterów horrorów, którzy są tak przerażeni, że do końca nie wiedzą, czy chcą podjąć ryzyko i otworzyć kolejne drzwi. W przypadku Legii takim naciśnięciem klamki było wprowadzenie w pole karne Widzewa swojego bramkarza - Otto Hindricha. Wszystko działo się w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Legia miała rzut wolny przy bocznej linii i ostatnią szansę na dośrodkowanie. Hindrich zanim ruszył przez całe boisko, spojrzał w kierunku ławki i spytał trenerów, czy ma dołączyć do kolegów. Po kilkunastosekundowej naradzie w sztabie dostał zielone światło. Ale gdy tylko pojawił się w polu karnym Widzewa, kilku piłkarzy Legii wyganiało go z powrotem do bramki i dopytywało Marka Papszuna, czy aby na pewno Rumun ma tam zostać.

Decyzja została podtrzymana, a chwilę później padła bramka. Najpierw dośrodkowaną piłkę odbił Bartłomiej Drągowski, później kopnął ją Rafał Augustyniak, ale goście zdołali zablokować ten strzał. Następnie piłkę podbił Kamil Piątkowski, nie dopadł do niej Radovan Pankov, ale zrobił to Bartosz Kapustka, który mocno uderzył na bramkę. Obrońca Widzewa jeszcze zdołał tę piłkę trącić, ale nie zapobiegł katastrofie - Rafał Adamski skorzystał z tego odbicia i z metra trafił do pustej bramki. Zamieszanie było więc olbrzymie, a przypadku i szczęścia całkiem sporo. Faktyczną wagę tego gola poznamy za trzy tygodnie, na koniec sezonu, ale wydaje się, że będzie ona ogromna.

"Największe ryzyko to niepodjęcie żadnego ryzyka"

Nie tylko z perspektywy Legii, którą wypełniło poczucie ulgi i zjednoczenia po brutalnej porażce 0:4 z Lechem Poznań raptem sprzed paru dni. Ale też dla Widzewa, który zapłacił za swój minimalizm. Chciał wrócić z Warszawy z bezbramkowym remisem i jednym punktem, bo widocznie sztab Aleksandara Vukovicia uznał terminarz w ostatnich trzech kolejkach za wystarczająco sprzyjający, by spróbować doczłapać się do mety małymi kroczkami. Najpierw Widzew zagra bowiem u siebie z Lechią Gdańsk, która zatraciła wiele swoich ofensywnych atutów i nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów, a następnie zmierzy się z zespołami, które również są uwikłane w walkę o utrzymanie - z Koroną Kielce na wyjeździe i Piastem Gliwice u siebie. Ale minimalistyczne plany, przepełnione bojaźnią i zachowawczością, niosą gigantyczne ryzyko. Wzrasta koszt popełnienia choćby jednego błędu. Rośnie też rola przypadku - szczęścia i pecha. Wzrasta presja i odpowiedzialność, jakby sama walka o utrzymanie nie była już wystarczająco stresująca. Nie bez przyczyny Pep Guardiola uknuł kiedyś takie zdanie, że największym ryzykiem jest niepodjęcie żadnego ryzyka.

Tymczasem Widzew nie tylko bał się zaatakować Legię, ale wręcz bał się wymieniać podania na własnej połowie. I nie chodzi o sytuacje, w której jego obrońcy byliby wściekle atakowani przez rywali, ale o akcje, w których zawodnicy Widzewa mieli całkiem sporo miejsca i czasu, by spokojnie rozgrywać piłkę i przesunąć się na połowię Legii, a i tak wybierali bezpieczne podanie do bramkarza, który następnie wybijał piłkę jak najdalej. Widzew średnio miał 2,36 celnych podań na minutę meczu. Posiadał piłkę przez 38 proc. czasu gry. Oddał tylko jeden celny strzał. Wywalczył jeden rzut rożny. 13 razy doprowadził piłkę do pola karnego Legii. To statystyki grozy. Z przebiegu gry nie da się pochwalić Legii za odwagę, ale już po porównaniu jej do Widzewa - można to zrobić. Widzew zagrał bowiem aż nadto tchórzliwie.

I tak, to na pewno mówi coś o trenerze. Ale nie sposób zapomnieć, że ten Vuković jest już czwartym trenerem Widzewa w tym sezonie. I tak, to na pewno mówi coś o piłkarzach. Ale nie sposób zapomnieć, że byli ściągani do Łodzi wręcz hurtowo, bez planu i koncepcji, jak mają ze sobą współgrać. Widzew buduje swoją drużynę tak, jak nie buduje się na świecie niczego - pospiesznie, bez cierpliwości, według pomysłu dwóch architektów jednocześnie i wedle podszeptów przyjaciół właściciela. Błędów popełnił już tak wiele, że na tym etapie pozostaje chyba tylko modlitwa, by jednak się to nie zawaliło.