Powrót na stronę główną

Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Legia zrobiła ogromny skok

W piątek, 1 maja oglądaliśmy dwa spotkania polskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Korona zremisowała 1:1 z Piastem. Wieczorem doszło natomiast do ligowego hitu, przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie Legia podejmowała Widzew. Starcie walczących o utrzymanie gigantów zakończyło się wygraną 1:0 Wojskowych, po golu w ostatniej akcji meczu. Taki wynik sprawia, że Legia uciekła z dołu ligowej stawki, a sytuacja Widzewiaków robi się fatalna.
Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Ekstraklasy wciąż większość zespołów walczy o udział w europejskich pucharach oraz o utrzymanie w lidze. Różnice w ligowej tabeli są niewielkie. Dwa pierwsze spotkania 31. serii gier oglądaliśmy w piątek, 1 maja. Korona Kielce mierzyła się z Piastem Gliwice, a w wieczornym hicie oglądaliśmy starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź. W bieżących rozgrywkach oba zespoły gigantami są tylko na papierze. Wojskowi i Widzewiacy są poważnie zagrożeni spadkiem, a bezpośrednio konfrontacja mogła się okazać kluczowa dla układu ligowej tabeli. 

Piast i Korona podzieliły się punktami. Oba zespoły pozostały w środku tabeli 

Zwycięstwo zarówno dla Piasta, jak również Korony byłoby milowym krokiem w stronę utrzymania. Strzelanie w Kielcach rozpoczęło się w drugiej połowie, Piastunki wyszły na prowadzenie w 53. minucie, po asyście Tomasiewicza gości na prowadzenie wyprowadził Juande. Gospodarze odpowiedzieli już trzy minuty później, kiedy do siatki po podaniu Długosza trafił Błanik. Więcej goli w Kielcach nie oglądaliśmy, Korona zremisowała z Piastem 1:1. Zespół z Gliwic po spotkaniu znalazł się na 8. miejscu z 40 punktami, Korona ma o oczko mniej i jest 10. 

Legia ucieka w górę tabeli. Gol w ostatniej akcji meczu 

W piątkowy wieczór oglądaliśmy starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź. Ligowi giganci przeżywają koszmarny sezon. Oba zespoły na zaledwie cztery mecze przed końcem rozgrywek były poważnie zagrożone spadkiem z Ekstraklasy. Po meczu 31. kolejki znacznie poprawiła się sytuacja Legii. Wojskowi wygrali 1:0 po bramce w ostatniej akcji spotkania Rafała Adamskiego. 

Taki wynik jest fatalny dla Widzewa. Łódzki zespół znajduje się na 16. miejscu, z zaledwie 36 punktami. Wojskowi awansowali na 9. lokatę, mają 40 punktów na koncie. 

Tabela PKO Ekstraklasy po piątkowych spotkaniach 31. kolejki 

  • 1. Lech Poznań 52 punktów, bilans bramek 55:41
  • 2. Górnik Zabrze 49 pkt, 43:34
  • 3. Jagiellonia Białystok 46 pkt, 48:37
  • 4. Raków Częstochowa 46 pkt, 43:37
  • 5. Wisła Płock 45 pkt, 32:28
  • 6. GKS Katowice 44 pkt, 43:41
  • 7. Zagłębie Lubin 44 pkt, 43:36
  • 8. Piast Gliwice 40 pkt, 40:41
  • 9. Legia Warszawa 40 pkt, 35:36 
  • 10. Radomiak Radom 40 pkt, 46:43
  • 11. Korona Kielce 39 pkt, 38:37
  • 12. Motor Lublin 39 pkt, 39:45
  • 13. Lechia Gdańsk 38 pkt, 57:54
  • 14. Pogoń Szczecin 38 pkt, 40:45
  • 15. Cracovia 38 pkt, 35:38
  • 16. Widzew Łódź 36 pkt, 36:38
  • 17. Arka Gdynia 34 pkt, 31:54
  • 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 28 pkt, 36:55

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.