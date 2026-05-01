Cała Polska zobaczyła, co zrobili kibice Legii. Nie obyło się bez problemów

W trakcie meczu z Widzewem Łódź kibice Legii Warszawa zaprezentowali wyjątkową, urodzinową oprawę. Oprawę, której prezentacja trwała kilkanaście minut. Nie tylko z uwagi na jej złożoność, ale też problemy techniczne.
Oprawy na stadionie Legii pojawiają się często. Ta jednak była wyjątkowa, inna. Podkreślali to sami kibice, którzy przed meczem z Widzewem wydali specjalny komunikat. "Tym razem bardziej niż zwykle prosimy Was o skupienie, uwagę i ogarnięcie. To bardzo ważne" - pojawiło się we wpisie "Nieznanych Sprawców", czyli grupie najbardziej zagorzałych fanów Legii.

Wszystko przez to, że piątkowa oprawa była wieloczęściowa. Składały się na nią nie tylko malowidło i transparent, ale też kolorowe peleryny, które kibice znaleźli na krzesełkach na "Żylecie". "Nie przenosicie ich z miejsca na miejsce, bo on muszą utworzyć konkretny wzór. Nie zakładacie, ani nie odczepiajcie ich od krzesełka, zanim nie padnie wyraźny sygnał z gniazda. (...) Jedno krzesełko = jedna osoba. Pilnujcie tego. (...) Na czas tej oprawy nie zajmujemy miejsca w przejściach, na schodach itp" - napisali kibice w komunikacie. 

Tym razem oprawa została zaprezentowana w trakcie pierwszej połowy, a nie - jak zwykle - przed rozpoczęciem spotkania. Tym razem przed meczem była minuta ciszy i hołd oddany tragicznie zmarłemu niedawno kibicowi Legii - Patrykowi Smolińskiemu.

Piątkowa oprawa kibiców Legii nawiązywała do 20. rocznicy powstania grupy "Nieznani Sprawcy". Rocznica miała być celebrowana w trakcie rundy jesiennej, jednak z uwagi na koszmarne wyniki drużyny urodziny zostały przełożone. "Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny" - pisali kibice przed grudniowym meczem z Piastem Gliwice (0:1) przy Łazienkowskiej.

Urodzinowa oprawa była wyjątkowo efektowna. Na początku "Żyletę" pokryło malowidło, które przypominało kilka najbardziej efektownych opraw kibiców Legii. Wśród nich znalazły się te z europejskich pucharów z meczów z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów czy Leicester City i FC Midtjylland w Lidze Europy.

Ale to był tylko początek. Pod wielkim malowidłem kibice przebrali się we wspomniane wcześniej kolorowe peleryny. W efekcie ułożyli oni efektowny napis "20" nawiązujący do rocznicy powstania grupy ultras. Pod spodem znalazł się transparent "Neverending Story". 

Na końcu z dachu zjechało malowidło przedstawiające żyletkę, nawiązując do nazwy trybuny, gdzie zasiadają najbardziej zagorzali kibice. Nie było się jednak bez problemów, bo płótno się zaplątało i "ratowanie" go trwało kilka minut. W tym czasie z problemów rywali w mało cenzuralny sposób drwili kibice Widzewa. Kiedy w końcu się udało zaprezentować całość oprawy, kibice odpalili też race.

Mecz Legia - Widzew może mieć olbrzymi wpływ na to, kto utrzyma się w Ekstraklasie. Obie drużyny znajdują się bowiem w dolnej części tabeli i walczą o ligowy byt.

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
