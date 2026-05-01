Królewski już wie, kto wygra mecz Legia - Widzew. Oto co mówią liczby

Legioniści - z dorobkiem 37 pkt - plasują sie na piętnastym miejscu - ostatnim bezpiecznym nad strefą spadkową. Z kolei Widzew jest tuż za nimi i traci do nich jedno "oczko".

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie NAJWAŻNIEJSZY MECZ polskiej piłki

Jarosław Królewski już wie, kto wygra mecz Legia - Widzew

Były piłkarz obu klubów Tomasz Łapiński w rozmowie z TVP Sport stwierdził, że presja na obu zespołach będzie ogromna. - I na tym polega cała zabawa. Wygra ten, kto szybciej opanuje nerwy i będzie silniejszy mentalnie. Moim zdaniem kluczowe będzie zachowanie spokoju i odporność psychiczna - każde zaburzenie i nadmierny stres podziała negatywnie. Nie liczę na wyjątkowe widowisko, to nie będzie uczta piłkarska, zwycięży chłodna kalkulacja i pragmatyzm. Najważniejsze będą punkty - stwierdzł.

- Nie sądzę, by któraś z drużyn zaryzykowała i ruszyła na rywala. Spodziewam się zamkniętego meczu, w którym niewiele będzie się działo. Oba zespoły będą liczyły na jedną, jedyną okazję i wyjątkową skuteczność w obronie i ataku. 0:0 lub 1:0 dla którejś z drużyn to najbardziej prawdopodobny wynik - wyrokował.

Zobacz też: Leśnodorski mówi wprost: Mądry ruch ze strony Widzewa

Teraz głos nt. tego spotkania zabrał właściciel Wisły Kraków - Jarosław Królewski. On już wie, kto wygra to spotkanie. Przesymulował te spotkania i wyszło mu, że bliżej końcowego triumfu jest Legia, która ma 48 proc. szans na zwycięstwo. Komputer daje po równo po 26 proc. na remis i porażkę Legionistów. "W liczbach większe szanse na zwycięstwo dziś ma Legia. 7 modeli AI/ML × 10 000 symulacji Monte Carlo × 130+ metryk Wyscout. Dixon-Coles Poisson, ELO, Tactical Matchup, H2H Bayesian, Form Momentum, 10-factor ML Poisson, Weighted Ensemble - każdy głosuje na zwycięzcę" - czytamy.

"Na wyjściu: Win/Draw/Loss %, predicted score, rozkład wyników, 30+ predykcji statystyk, BTTS, Over 2.5, Confidence. Dużo pracy jeszcze aby znaleźć modele o lepszym confidence score. Nie ma się co ekscytować jak się sprawdzą ale też jak się nie sprawdzą" - dodał.

Czy te prognozy okażą się prawidłowe? Tego przekonamy się już dziś, tj. w piątek, 1 maja. Piłkarze obu zespołów wybiegną na to spotkanie o godz. 20:30. Transmisję na żywo z tego pojedynku będzie można śledzić na żywo na antenie Canal+ oraz online w serwisie Canal+ Online. Tekstowa relacja z tego spotkania będzie dostępna również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.