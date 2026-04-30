Na ten dzień czekali wszyscy. PZPN wyznaczył datę

Polska była jednym z pionierów VAR-u na świecie, ale w 2026 roku rozwiązanie z wozem VAR jest po prostu przestarzałe. Nie dość, że coraz częściej zdarzało się, że technologia zawodziła, to w dodatku jest to spore utrudnienie pracy dla arbitrów. Od jakiegoś czasu planowano więc stworzenie Centrum VAR.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie NAJWAŻNIEJSZY MECZ polskiej piłki

Powstało Centrum VAR. Testy już w meczu Legia - Widzew

I w końcu się udało! PZPN poinformował w oficjalnym komunikacie, że już podczas piątkowego meczu Legia - Widzew zostaną przeprowadzone pierwsze testy.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniach 1-2 maja br. przeprowadzone zostaną pierwsze działania operacyjne związane z uruchomieniem Centrum VAR. To kolejny etap wdrażania centralnego modelu obsługi systemu wideoweryfikacji w polskich rozgrywkach" - czytamy na stronie związku.

System zostanie wypróbowany już podczas meczu Legia - Widzew. W tym spotkaniu sędziowie wciąż będą współpracować z wozem VAR, ale "przeprowadzone zostaną testy działania systemu w warunkach meczowych".

Już następnego dnia podczas finału Pucharu Polski Górnik Zabrze - Raków Częstochowa sędziowie będą współpracować z arbitrami w Centrum VAR. Gdyby jednak miały wystąpić jakieś problemy, to pod Stadionem Narodowym będzie stał wóz VAR z awaryjną ekipą sędziowską.

- Uruchomienie Centrum VAR to ważny krok w realizacji naszej strategii modernizacji polskiej piłki. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że działamy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i konsekwentnie realizujemy ambitny plan, oddając do użytku centralny, nowoczesny system wspierający pracę sędziów - podsumował Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.