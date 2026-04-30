Trener z Ekstraklasy obejmie kadrę? "Jestem wymieniany wśród kandydatów"

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Górnik Zabrze jest wiceliderem Ekstraklasy - z trzypunktową stratą do liderującego Lecha Poznań - i jest pewny udziału w finale Pucharu Polski. Zabrzanie na medal w Ekstraklasie czekają od lat 90., Pucharu Polski nie wygrali od 1972 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie NAJWAŻNIEJSZY MECZ polskiej piłki

Michal Gasparik zabrał głos ws. odejścia z Górnika

Osobą, która doprowadziła Górnika do obecnej pozycji jest Michal Gasparik. Sukcesy słowackiego szkoleniowca zostały też dostrzeżone w jego ojczyźnie. Nie jest niespodzianką, że nazwisko Gasparika pojawia się w kontekście objęcia reprezentacji Słowacji. Słowacy po nieudanych barażach o mistrzostwa świata pożegnali dotychczasowego selekcjonera Francesco Calzonę.

Na dwa dni przed finałem Pucharu Polski trener Gasparik w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet postanowił uciąć te spekulacje.

- Faktycznie na Słowacji dużo mówi się o tym, kto będzie selekcjonerem. Rzeczywiście jestem wymieniany wśród kandydatów. Ale jak powiedziałem, czuję, że to jeszcze nie ten czas. Są inni trenerzy, trochę starsi, bardziej doświadczeni. Pozostaje jeszcze kwestia charakteru pracy. Ja najbardziej lubię trenować i mieć kontakt z zespołem każdego dnia. Wiadomo, że w reprezentacji wygląda to inaczej - stwierdził trener Górnika. - Jeśli ktoś ma być selekcjonerem, powinien mieć za sobą więcej sezonów rozegranych jako trener klubowy - dodał.

Dla kibiców Górnika nie byłoby niczym nowym, że tracą trenera na rzecz kadry narodowej. Z Górnika do reprezentacji Polski odszedł przecież Adam Nawałka. Również Jan Urban - obecny selekcjoner Biało-Czerwonych - prowadził Górnika krótko przed przejęciem kadry. To rozstanie odbyło się w mniej sympatycznej atmosferze, bo Urban został zwolniony tuż przed końcem poprzedniego sezonu. Wtedy jego następcą został tymczasowo Piotr Gierczak, a następnie klub został przejęty właśnie przez Michala Gasparika.